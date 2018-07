Delinea AMLO trece reformas prioritarias

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, propuso a los futuros legisladores federales de Morena, PT y Encuentro Social un paquete de 13 prioridades legislativas.

Durante una reunión privada, realizada en un salón de la Colonia Roma, el político tabasqueño les adelantó que los ejes centrales serán el combate a la corrupción y el recorte de gastos, lo que incluirá medidas de austeridad para diputados y senadores.

Las prioridades legislativas son: Ley Reglamentaria sobre salarios máximos, creación de la Secretaría de Seguridad Pública, abolición de fueros y privilegios, así como nuevos delitos graves como corrupción, robo de combustibles y fraude electoral.

También el Presupuesto y Ley de Ingresos, trasladar Estado Mayor a la Secretaría de la Defensa Nacional, revocar decretos sobre privatización del agua y revocar leyes de la reforma educativa.

Así como incorporar al Artículo 3 constitucional el derecho a la educación superior, revocación de mandato, quitar trabas para la consulta popular, reformas sobre aumento a salario mínimo en la frontera y ajustar la administración al plan de austeridad, sin despidos de trabajadores de base.

Por otra parte, este miércoles, el propio Presidente electo reveló que su equipo ya busca contactos con la empresa Boeing para dialogar sobre la venta del avión presidencial.

Adelantó que no se busca obtener ganancias con la transacción, sino simplemente venderlo en lo que costó.

“Ya se está buscando una relación con Boeing para el avión presidencial, la idea es venderlo, no perder dinero, que se venda en lo que vale, pero no me voy a subir a ese avión”, informó.

