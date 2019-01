De trabajar en granjas a… ¡convertirse en millonaria!

Allá por 2009, Marta Caparrós, una joven barcelonesa de 24 años, decidió irse a Australia a mejorar su inglés. Para financiar su estancia comenzó a trabajar en granjas que le ofrecían comida y hospedaje por unas horas de trabajo al día. Hoy tiene una innovadora empresa que factura un millón de euros al año con un crecimiento de un 35% anual.

Marta señala que a ella y una amiga las trataron fatal en una granja situada a hora y media en coche del pueblo más cercano. “Lo mío es el marketing digital y las redes sociales. Así que decidí crear una página de Facebook llamada ‘Españoles en Byron Bay’ para compartir mi día a día, las playas y mi trabajo con la familia”, recuerda. Aquel grupo fue creciendo pero no solo le escribían amigos y familiares, sino también gente desconocida para pedirle asesoría. “Un chico me pidió información sobre los precios de las escuelas de inglés. Fui a preguntar a una y el dueño me comentó que, si convencía a ese chico, me daría una comisión.

Así empezó todo, sin invertir nada más que tiempo para promocionar cursos a través de la web”, explica. Con las primeras comisiones creó AUssieYouTOO, una web dedicada a tutelar a estudiantes que quisieran aprender inglés en Australia.

Diez años después -a los seis de lanzar su empresa-, Marta Caparrós tiene 34 años y AUssieYouTOO factura un millón de euros al año. Pertenece a una nueva generación de CEOs, -palabra que rechaza, prefiere que la llamen ‘thinker’ (pensadora)-, que ha dejado atrás el liderazgo obsoleto para entender que lo importante es el trabajo en grupo.

Del éxito de AUssieYouTOO señala que los más de 5.500 estudiantes a los que han asesorado suelen destacar el papel del equipo de Listeners, el equivalente a agentes comerciales -otro término que no le gusta- de su empresa. “Son jóvenes que han vivido en Australia y que pueden explicar su experiencia personal. La mayoría de ellas (son todas chicas), son ex estudiantes de AUssieYouTOO”, explica. Pero, sobre todo, es una empresa muy cercana a sus usuarios.

Así que, ojo, porque en la actualidad Marta Caparrós asegura pasar el día gestionando personal o solucionando problemas, algo que a todas luces puede llevar a una joven tan inquieta como ella a volver a dar otro volantazo. “¡A veces echo de menos un poco de acción!”, casi parece advertir la millennial que factura más de un millón de euros al año.