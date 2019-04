La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que la ciudadanía puede tomar medidas preventivas que pueden contribuir considerablemente a evitar el robo de vehículos.

La Policía Municipal pide a la ciudadanía que no se descuide la seguridad que se debe tener para evitar ser víctimas de algún delito. Por ello se deben extremar precauciones para cuidar a su persona, integridad y bienes, y de esta manera no ser parte de las estadísticas.

Entre las recomendaciones que brinda la Policía Municipal se encuentran el asegurarse que al bajar el automóvil se cierren correctamente puertas y ventanas, instalar un cortacorriente o alarma, colocar un bastón de seguridad, no dejar objetos de valor a la vista.

Esta semana se presentó un caso donde una persona dejo su vehículo encendido y con un menor adentro mientras bajaba a cerrar la puerta de su cochera, por lo que un ladrón aprovecho y se llevó la unidad, estas acciones deben evitarse ya que brindan la oportunidad a los amantes de lo ajeno de apropiarse de un automóvil.

De ser necesario bajar de un automóvil no hay que confiarse y deben retirarse las llaves y cerrar las puertas por más pequeño que sea el intervalo de tiempo que deben bajar. Si se enfrentan a un robo pueden prender el botón de pánico en el caso de que las llaves del auto cuenten con él.

Deben tomare en consideración estos consejos que brinda seguridad pública para evitar ser víctimas del robo de su automóvil.