“Cuervos”: Controvertido Letrero

En la Glorieta erigida en honor al General Lázaro Cárdenas del Rio, ubicada en la Calzada del mismo nombre a la entada de Ciudad Morelos, fue colocado un bonito letrero que dice “CUERVOS”, el cual ha causado polémica, en algunas personas cierto escozor y en otras, satisfacción, no obstante para todos es un bonito letrero. La realidad es que el nombre oficial es Ciudad Morelos. Para nadie es desconocido que en los inicios de siglo y por muchos años el poblado llevo el nombre de “Estación Cuervos”, luego, en los años 50’s, los ejidatarios solicitaron que el poblado llevara el nombre del Héroe de la Patria para que hubiera concordancia entre el nombre del poblado y el Ejido José María Morelos, sobre todas las cosas que de este ejido salieron los terrenos que hoy conforman el fundo legal.

Resulta, pues, menester hacer un poco de historia para determinar la oficialidad del nombre del Poblado. El 30 de Marzo de 1994, el entonces Delegado Municipal de Ciudad Morelos, Juan Martínez Rosas entregó ante la Oficialía de Partes del XIV Ayuntamiento Constitucional de Mexicali presidido por el Lic. Francisco Pérez Tejada Aguilera, el oficio número 033/94, acompañado de un listado de 207 firmas, mediante el cual solicitaron que el poblado retomara su verdadero origen: CUERVOS, situación que fue aprobada después de cumplir con los requisitos de Ley. En el listado de las 207 firman, señalamos las más significativas: Juan Martínez Rosas como Delegado Municipal; Mauricio Salcedo Loza Presidente del Comisariado Ejidal, Rubén Molinar Medina como representante de la Logia Masónica Energía numero 13 trece; Lic. Marco Antonio López Magaña (+) Juez Mixto de Paz; Juan Carlos Pérez de Alba Blanco (+) Gerente del Banco Internacional y 202 firmas más.

Un grupo de personas de la localidad se reunieron para analizar el cambio de nombre del poblado, toda vez que a juicio de ellos, el cambio de nombre traería diversos problemas, como sería las modificaciones en el SAT, papelería de sus negocios, renovación de su credencial de elector, la tramitación ante el Juzgado para la aclaración del origen de quien estaba tramitando su residencia y/o ciudadanía en los Estado Unidos de Norte América, es decir que quienes solicitaron el cambio de nombre, no razonaron debidamente tal circunstancia.

Se analizó con mucho detenimiento la solicitud para el Reencuentro con la Historia, encontrándose lo siguiente: a).- Que se omitió darle la intervención que le correspondía por ley al existente Consejo Delegacional.- b).- Que no aparece la firma de ninguno de los pioneros de la localidad o ejido.- c).- No apareció ninguna firma de las llamadas fuerzas productivas de la comunidad.- e).- Se llegó a la conclusión de que un gran número de firmantes son personas que no radicaban en la localidad, como es el caso de gran número de maestros que radicaban en otras Comunidades y que carecían de opinión por no ser residentes de la jurisdicción Delegacional, es decir, dicha solicitud estaba viciada de nulidad por su estimación fraudulenta.

Ante la inconformidad de un grupo de vecinos, en sesión de cabildo celebrada el día 07 de Marzo de 1995, se comisiono a los regidores Sergio Avitia Nalda, José Barba Flores, Martha A. Palacios, Guadalupe Alonso García y Juan González Villanueva para que analizaran y dictaminaran sobre la procedencia de los inconformes. Los Regidores comisionados, con la colaboración de los alumnos del Cobach, realizaron una encuesta en el poblado, calle por calle, casa por casa, arrojando dicha encuesta la siguiente votación: A favor de que se siga llamando Cuervos: 270 doscientos setenta votos: A favor de que se retomara el nombre de Ciudad Morelos 775 setecientos setenta y cinco votos. Por tal razón y en sesión de cabildo celebrada el día 5 cinco de Septiembre de 1995 en el Salón Ejidal Morelos se tomó un acuerdo que a la letra dice:

Cabe sugerir a la Comisión Organizadora de los festejos por el Aniversario de Ciudad Morelos, se tome en cuenta, como candidatos a un reconocimiento, a las personas que de alguna manera fueron pilares fundamentales para que el poblado conservara su nombre, entre ellos puedo mencionar a la Profesora Angélica Obeso de Puente, a los Regidores que formaron la Comisión, a los miembros del Consejo Delegacional y a los ciudadanos de la localidad que se inconformaron por el cambio de nombre. EFEMÉRIDE: Rubén Ortiz (+) fue la única persona de la localidad que promovió en el año de 1999, la creación de los Servicios Médicos Forenses para Ciudad Morelos, antecedente de los servicios que hoy se prestan. POR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.- Gracias.

