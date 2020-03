STAFF/NOTICIAS

Si usted tiene síntomas parecidos a los del Coronavirus y quiere hacerse una prueba, váyase a su casa porque, al menos en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Rio Colorado, no cuenta con el equipo para realizar la prueba.

Alejandra es una mujer de 42 años de edad (por obvias razones pidió el anonimato), narró a Noticias que desde hace unos días presenta síntomas de una gripe, y para descartar el COVID-19 acudió a la clínica del IMSS de esta ciudad.



“…fui al seguro (IMSS), y solo me dijeron que me vaya a mi casa a reposar, me recetaron unas tabletas y unas inyecciones. Yo les dije que quería que me hicieran la prueba del coronavirus, pero me dijo la doctora que no tienen el equipo, porque no les ha llegado nada para realizar las pruebas”, dijo la paciente.



Agregó que la doctora que le atendió, le dijo que de acuerdo a los síntomas que presentaba, lo más seguro es que tenía una infección en la garganta y en los oídos.



La mujer dijo que desde hace dos días presenta dolor de cabeza, alta temperatura y molestias en la garganta.

La paciente confiesa que desde que acudió a la clínica del IMSS, está reposando en su domicilio con las medidas de sanidad requeridas por las autoridades.



Alejandra sostiene que no ha salido de esta ciudad, no ha tenido contacto con personas enfermas y por eso se mantiene más o menos tranquila.

“…yo digo que es una gripe porque no he salido de la ciudad, a lo mejor por los días lluviosos y humedad me dio gripe, ojala sea eso nomas”, acotó.