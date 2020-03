Por U.S. Embassy & Consular Operations in Mexico

La salud y la seguridad de quienes trabajan y visitan las instalaciones de nuestra embajada y consulado es nuestra máxima prioridad. En respuesta a la pandemia global COVID-19, y en línea con el llamado del gobierno mexicano para aumentar el distanciamiento social, la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México y todos los consulados de los Estados Unidos en México suspenderán los servicios de visas de inmigrantes y no inmigrantes de rutina a partir del 18 de marzo de 2020, y hasta nuevo aviso. La embajada y los consulados de EE. UU. Continuarán brindando servicios consulares esenciales a los ciudadanos estadounidenses, así como servicios de visa de emergencia. Ver abajo para más detalles.

Servicios para ciudadanos estadounidenses: el pasaporte de rutina (incluidos los informes consulares de nacimiento en el extranjero) y los servicios notariales se limitarán a partir del 18 de marzo. Se puede solicitar a las personas con citas posteriores al 18 de marzo que reprogramen sus citas para una fecha posterior. Consulte aquí https://mx.usembassy.gov/u-s-citizen-services/passport-services/ para ver la disponibilidad de citas en la Embajada de los EE. UU. En la Ciudad de México o en cualquiera de nuestros nueve consulados o nueve agencias consulares en todo México. Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia las 24 horas, los 7 días de la semana, deben llamar al (800) 681-9374 (desde México) o al +1 (844) 528-6611 (desde los Estados Unidos). Haga clic aquí https://mx.usembassy.gov/covid-19-information/ para conocer los últimos desarrollos de COVID-19 en México junto con las precauciones que debe tomar para proteger su salud y seguridad.

Servicios de visa: Los servicios de visa de inmigrante y no inmigrante de rutina se suspenderán a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso. Esto incluye entrevistas de visa en la embajada y consulados, así como el procesamiento en los Centros de Atención a Solicitantes (CAS). Los solicitantes con citas recibirán notificaciones de cancelación por correo electrónico. Continuaremos aceptando solicitudes de visa de no inmigrante de forma muy limitada solo para viajes de emergencia. Los solicitantes pueden solicitar una cita de emergencia para una visa de no inmigrante a través de https://ais.usvisa-info.com/en-MX/niv. Para consultas de casos específicos para visas de no inmigrante, contáctenos aquí: https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/contactenos-form/. Para consultas sobre visas de inmigrante, visite nuestro sitio web: https://ais.usvisa-info.com/es-mx/iv/information/contact_us.

Lamentamos cualquier inconveniente causado por la suspensión de la visa de rutina y otros servicios y apreciamos su apoyo a nuestros esfuerzos para salvaguardar las instalaciones de EE. UU. Y evitar la propagación de COVID-19 en México.