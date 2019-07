Para mantener un mayor nivel de seguridad en la entidad y porque es un tema de responsabilidad de los tres niveles de gobierno, a inicios de este año se replanteó el modelo de gestión en Seguridad Pública bajo un esquema que busca una coordinación eficiente y efectiva entre las diversas entidades gubernamentales, que consta de acciones de contención y prevención de los delitos y de la violencia.

Así lo aseguró José David Anaya Cooley, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al comparecer en sesión extraordinaria en el Congreso del Estado ante diputados de la LXII Legislatura.

Este modelo, dijo, se ha fortalecido mediante los acuerdos logrados en las reuniones diarias que sostienen los tres órdenes de gobierno en la Mesa de Construcción para la Paz, fortaleciendo la coordinación operativa y análisis de la incidencia, a través de la focalización de los delitos con información de inteligencia que se genera y con datos que arroja el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

“Podemos informar a esta soberanía que el estado de Sonora se encuentra en el quinto lugar nacional con menos incidencia delictiva, lo que nos impulsa aún más a seguir trabajando para seguir ascendiendo en posiciones, abatiendo los delitos que nos lastiman como sociedad”, destacó.

Además, agregó, Sonora es el estado de la frontera norte del país con menos incidencias delictivas.

En su comparecencia, el secretario de Seguridad dio un informe detallado de los logros y estrategias que se realizan en la dependencia estatal para brindar seguridad a los sonorenses entre ellas: que Sonora hoy cuenta con infraestructura e inteligencia utilizada en la videovigilancia con enfoque preventivo que anteriormente no existía.

La SSP para apoyar y acompañar a los ayuntamientos en el mejoramiento de sus corporaciones policiacas, implementó el “Programa de Fortalecimiento a Policías Municipales.

En todos los municipios se han instrumentado programas de prevención dirigidos a una población que va desde niños de kínder hasta personas de la tercera edad.

Durante la anterior administración, apuntó, se registró una sobrepoblación del 41.06% en los Centros de Reinserción Social (Ceresos), a la fecha se cuenta con el 94.59% de la capacidad instalada.

Además, no existía la educación profesional en los Ceresos, actualmente hay tres personas cursando una licenciatura en línea, y una tomando el propedéutico para poder ingresar a dicho nivel educativo; en la presente administración han capacitado a 8 mil 403 personas privadas de la libertad, a quienes les ha entregado su constancia respectiva.

Por otra parte, en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA), dijo, no participaba el cien por ciento de la población en internamiento y externamiento en los distintos niveles educativos (primaria, secundaria y preparatoria), ahora han obtenido primeros lugares en concursos de Cobach, con sobresalientes resultados.

El Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), está reconocido como una academia de calidad por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (Calea) por sus siglas en Inglés, en el 2019 obtiene de la certificación internacional Triple Arco en conjunto Isspe, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y el C5i.

Se logró disminuir en un 13 por ciento, la incidencia de delitos patrimoniales en el estado con la presencia operativa coordinada y organizada de autoridades de los tres niveles de gobierno.

No se tenía una unidad Cibernética, ahora se realiza “Ciberpatrullaje” para la detección de incidentes, tendencias, retos, modas que pueda afectar la seguridad cibernética a los ciudadanos.

Anaya Cooley explicó que de manera complementaria en la SSP se puso en marcha un Plan Estratégico de Seguridad Preventiva, que basa su operatividad en nueve líneas de acción: Operativa, Tejido Social, Inteligencia, Sistemas, Terciaria, Procedimiento, Contacto, Cibernética y Transversal.

Todo esto, aseguró, con el fin de involucrar a la ciudadanía, este Plan Estratégico fue presentado ante el Comité Ciudadano de Seguridad Pública y de igual manera a algunos organismos empresariales que manifestaron la inquietud de conocerlo.

El funcionario estatal invitó a los legisladores a desarrollar el Plan Estratégico de Fortalecimiento a las Policías Municipales en apoyo a la seguridad pública de cada uno de los municipios; y se apruebe mayor presupuesto para dotar a la Secretaría de Seguridad Publica y a sus diversas áreas, a fin de acrecentar su capacidad de respuesta, a través de más y mejor personal capacitado y acreditado.

“Todo ello aunado al soporte que como legisladores estatales pueden dar a los diversos grupos y organizaciones que buscan el mismo fin, dotar al estado de Sonora de seguridad para desarrollar en paz y armonía sus múltiples actividades productivas y sociales”, expresó.

Anaya Cooley, reiteró, se necesita de un trabajo en conjunto de sociedad y gobierno para desarrollar estrategias y mejores metas para disminuir la incidencia delictiva en Sonora.