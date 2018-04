Gabriela González, Leonardo Guillén y Manuel Baldenebro confrontaron en NOTCIAS sus propuestas legislativas.

Durante el panel de candidatos a la Diputación federal por el Distrito 1, los representantes de las coaliciones Todos por México, Por México al Frente y Juntos Haremos Historia, respectivamente, abordaron cuatro ejes temáticos de la agenda legislativa: Seguridad Pública, Gobierno y Transparencia, Reformas Estructurales y Gestión Legislativa.

SEGURIDAD PÚBLICA

Gabriela González Navarro

En materia de seguridad pública, no podemos andar con medidas tintas: el que la hace, la debe de pagar; y en este sentido, no puede haber perdón, no puede haber amnistía para los delincuentes, repito, aquí el que la hace, la debe de pagar

Desde el Congreso voy a tapar los huecos y todo lo que no está funcionando dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal. No es justo que se tarde más en atrapar un delincuente, que lo que éste dura a disposición de las autoridades.

Debemos también promover leyes más duras contra el narcomenudeo, especialmente contra los llamados ‘carritos felices’, esos que han brindado incertidumbre a nuestras familias. El problema de las adicciones, principalmente el “cristal”, es una verdadera pesadilla, es un tema que hay que atacar de fondo.

Leonardo Guillén Medina

Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que la coalición electoral Por México al Frente esté siendo muy clara en lo que propone para el combate a la inseguridad.

Primero, quiere que sea haga un gobierno transparente, que haya instituciones que realicen bien su función, y en ese sentido también, que quienes integran las distintas corporaciones (policiacas) realicen su trabajo como debe de ser, y que cuando no sea así, que tengan sus consecuencias.

En el caso actual de la PGR se quiere que haya una Fiscalía General autónoma que no dependa del Ejecutivo, Morena está proponiendo que lo proponga el Ejecutivo.

Además, lo que se quiere es una muerte civil, y no hay que confundir con aquello que dicen que hay que cortarle piezas al cuerpo, la muerte civil a los corruptos ¿a qué se refiere?, a que quien cometa una acto de corrupción, que no tenga cabida jamás en el gobierno

Manuel Baldenebro Arredondo

Lo primero, si queremos hablar de justicia en México, es limpiar la escalera de arriba para abajo, hay que cambiar todo, hay que generar el empleo, si la gente no tiene donde satisfacer sus necesidades en lo más mínimo, hablando de salud, de educación… mire que la cosa se pone terrible. Y dice nuestro candidato (Andrés Manuel López Obrador): Mil veces becarios, que sicarios.

La verdad, no veo por dónde están buscando generar empleo, y quiero recordar que el gas natural que traíamos para San Luis cuando estuvo otro Gobierno del Estado de mano muy dura, y hablando de que el gobierno persigue a la oposición -creo que me entiendes Guillén-, me persiguieron grandemente, pero aquí estoy, de pie y de frente a la gente.

GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

Leonardo Guillén Medina

Los últimos tres sexenios, y empiezo de Zedillo, Fox y Calderón, hicieron las cosas para que México llevara un camino de certidumbre, ahi la llevábamos, pero lamentablemente éste último gobierno, el de Enrique Peña Nieto, ha hecho las cosas mal, por eso, cuánto ha subido la canasta básica, los energéticos, los casos de corrupción, impunidad, ilegalidad, por eso está confundida la sociedad, por eso cree que todos los gobiernos son así, pero no, es este mal gobierno.

En el país hay priistas buenos, hay panistas buenos, en todas las ideologías, hay perredistas buenos, incluso, entre aquellos que también le creen a quien está construyendo todas esa farsa (Andrés Manuel López Obrador), también hay gente buena, pero debemos dedicarnos todos a construir un mejor país

En el tema de corrupción eso es lo que ha pasado: que se dejó de poner orden a nivel federal y esa cascada viene en un hartazgo de toda la sociedad

Manuel Baldenebro

Si la cabeza no está bien, el cuerpo tampoco lo está, y lo vivimos terriblemente en nuestro estado; creo que cambiar la cabeza nos daría mucha oportunidad a que México cambie, debe ser un cambio radical de 180 grados.

México ha vivido y ha sufrido los malos gobiernos, me queda claro, y por eso vamos a ese cambio.

Yo creo que en transparencia, vamos a poner todo claro, y lo dicen, lo acusan de muchas cosas (a López Obrador), nada más que no le demuestran nada, a mi me acusaron de mil cosas, nada más que no me demostraron nada.

Y quiero decirles también, que vivo de mis manos, que soy cirujano… Y que yo no sé si ellos (en alusión a los candidatos del PAN) alguna vez hayan trabajado en su profesión… se viven de la política y del pedigrí político

Gabriela González Navarro

Yo soy una persona que no he vivido de la política y no he necesitado hacerlo; yo tengo mi profesión de la cual me siento muy orgullosa.

Quienes me conocen, saben que yo tengo las manos limpias, y me gustaría ver si los demás candidatos pudieran decir lo mismo…

Yo creo en esta generación de nuevos políticos de la cual orgullosamente formo parte, y al igual que tú, yo también estoy harta de los que han saqueado al pueblo

Desde el Congreso tenemos que ver cómo vamos a transparentar el uso de los recursos en la obra pública. Si bien hay una plataforma a nivel nacional, donde se maneja cuáles son los recursos que se destinan a cada obra, es importante que la información pueda estar más a la mano de los ciudadanos y eso es lo que vamos a hacer.

Yo creo que en este tema lo mas importantes es invertir lo que sea es necesario para combatir la corrupción y, a la vez, cero tolerancia a la misma.

LEGISLACIÓN

Gabriela González Navarro

Yo estoy convencida de que México y particularmente el primer distrito, necesita un diputado de palabra, un diputado comprometido con el trabajo.

Yo he hecho el compromiso en cada uno de los 11 municipios del distrito de que voy a hacer una diputada presente, ¿por qué? porque se quejan de que han tenido representantes en los últimos quince años que no se vuelven a parar, que van y les piden el voto y no los vuelven a ver, de los nombres ni se acuerdan y yo no les hice el comercial.

Y así, como ahorita, también nos encontramos con que tampoco se sienten representados por el actual diputado federal (Everardo López Córdova), que bueno, todos sabemos que no tenemos diputado federal en este momento, que estamos descobijados, que no tenemos una representación digna.

En cuanto a reformas estructurales, vamos a tocar las puertas que sean necesarias para tener los mismos beneficios que goza Mexicali en cuanto a tarifas eléctricas se refiere. Vamos también a luchar por mantener el beneficio de la homologación de la gasolina para San Luis y que éste llegue hasta Caborca.

Ahora bien, yo no voy a venir con promesas huecas, de que voy a bajar el IVA a la mitad, porque es imposible, de la misma forma con el ISR no vamos a hacerles una promesa de algo que después no les podamos cumplir, mi compromiso, y de frente ha sido con todos ustedes, de hablarles derecho y con honestidad.

Leonardo Guillén Medina

Hay que ser muy claros: el actual gobierno es el que impulsó esa reforma hacendaria con la que no estamos de acuerdo.

Hoy nos da mucha pena que el PRI quiera sostener esa IVA al 16 por ciento cuando San Luis y toda la franja fronteriza no competimos nada más con el mercado interno sino con el vecino país.

Claro que es posible bajar el IVA, peor es posible con determinación y voluntad, que no la tenga el PRI, ese es otro cantar.

También hay que puntualizar, en 2012, cuando entró el gobierno del PRI, en esas 11 reformas estructurales que se promovieron, el PAN y el PRD estuvieron de acuerdo en 10, en la única que no estuvimos de acuerdo fue en la Hacendaria.

Manuel Baldenebro Arredondo

Si tenemos que cambiar leyes para que se reconozca como zona fronteriza a San Luis, lo vamos a hacer, para generar el empleo y mejorar la seguridad pública.

Tampoco hay que temerle a bajar el IVA del 16 al 8 por ciento. Tenemos que buscar soluciones con el costo de la luz y con el del Golfo.

Dicen, ‘es que no me voy a comprometer con nada’, pero yo creo que debemos comprometernos con los problemas que tiene el país, y si el país tiene un problema con el costo de la energía eléctrica, lo tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que buscar soluciones; como tenemos que buscar soluciones en el Alto Golfo de California, tenemos que dar soluciones viables para todo México, y nuestra responsabilidad es velar por el primer distrito

GESTIÓN LEGISLATIVA

Gabriela González Navarro

Antes de adéntrame en este tema, quisiera hacerles una pregunta: Ustedes que nos escuchan, ustedes que nos ven, hombres y mujeres trabajadores, jóvenes que han estado ansiosos de una nueva oportunidad de trabajo, e incluso, de estudio, ¿ustedes creen a mis compañeros aquí en el panel, con la capacidad, de venir a pedirles nuevamente el voto cuando ya los estuvieron representando en diferentes niveles de gobierno, y no vimos los resultados que todos estábamos esperando…? ¿Verdad que no? Se los dejo de tarea.

Y sobre lo que queremos hacer en el Distrito, una de mis principales propuestas es descentralizar por regiones a Sonora, que los beneficios aterricen en la región y que se pueda ayudar a los 11 municipios del distrito.

En salud, apoyar en materia de equipo e infraestructura al Golfo y al Valle de San Luis. ay un proyecto de un hospital de alta especialidad para la zona noroeste del estado, nosotros lo vamos a impulsar, vamos a formar parte de la Comisión de Salud del Congreso para velar para que sea una realidad.

Queremos también que el sector pesquero del Golfo y de Peñasco tenga una voz y una representación digna, no es posible que estén desprotegidos, que hayamos tenido Alcaldes que hayan ido a buscar apoyo en otros diputados, porque el nuestro no ha hecho su trabajo.

Leonardo Guillén Medina

Precisamente, cuando se atiende a la gente, puede uno saber cuáles son sus necesidades, y definitivamente ir al Golfo de Santa Clara e ir a Puerto Peñasco, pues es oír precisamente esas responsabilidades del Gobierno federal que no se están atendiendo.

No es posible que por proteger una especie, se impida al pescador hacer su trabajo, que es lo que desgraciadamente ha sucedido; hay compromisos de apoyos que no se han cumplido, es un sector (el pesquero) olvidado por el Gobierno federal que lo tenemos que ver en el Legislativo.

Manuel Baldenebro Arredondo

El gas natural lo ocupa San Luis para crecer industrialmente, tenemos una puerta fronteriza en desuso y nadie se acuerda de ella, ni los diputados federales, ni el Gobierno del Estado, entonces, ¿cuándo vamos a generar empleos en San Luis?

Cuando escuchamos lo de bajar el IVA al 8 por ciento, hasta podemos mejorar la tarifa, o por lo menos lo que pagas en el recibo.

Nosotros (la coalición Juntos Haremos Historia) tenemos como candidato a diputado local a una persona que toda su vida ha trabajado en el Golfo como pescador, él conoce toda la problemática de la vaquita marina.

Hay que dar precios de garantía a los productos; no dejemos en el desamparo a los agricultores que siembran y luego van a ver si tienen precio asegurado.

