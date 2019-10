Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Por Milenio

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), señaló que a la condonación de impuestos con la que fue beneficiada debe tomarse en cuenta como abuso de quienes lo hacen con alevosía y ventaja y no de pequeños contribuyentes. En entrevista, reiteró que la condonación que tuvo por más de nueve millones de pesos fue debido al decreto “Ponte al corriente” que se aprobó desde la Cámara de Diputados en la Ley de Egresos de 2013, subrayó que en su caso fue error de su contador que no acreditó 60 mil pesos que entre multas y recargos se convirtieron en 13 millones de pesos.

En entrevista, al ser cuestionada sobre si esta condonación debe considerarse como abuso, reconoció que sí, pero aclaró que debe ser aplicable para quienes actúan con alevosía y ventaja y no para quienes son beneficiadas con un decreto. “Pues si se tendría que dar esa connotación de abuso porque son muchos millones de pesos los que se quedaban flotando, este ejercicio que se hacía de estirar el tiempo, de estirar los años para esperar la condonación, yo creo que la cancelación que determinó el Presidente en esta administración es válida”, señaló.

Señaló que no busca dar ninguna declaración en perjuicio de los contadores, pero reiteró que en su caso fue el error de uno de ellos lo que la llevó a esa situación, pero también fueron contadores los que la ayudaron a regularizar su situación. “Fue un trago amargo y aprendí y lo único que le digo yo a la ciudadanía, a la gente, es que el decreto estuvo hecho para todos, hoy se le da esa visión en un manifiesto que hizo el Presidente, no solamente hoy que es gobierno, que es el Presidente de la República, sino desde antes de la fuga millonario que tenía el erario por esta condonación, hay que decirlo así, pero el decreto estaba abierto, no era particular, no hubo negociación, no hubo tampoco un juego debajo de la mesa”, recalcó.