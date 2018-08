Concluye actividades plantel SL de Unidep

Ayer fue el último día de clases en la unidad local de la Universidad de Desarrollo Profesional (Unidep), luego que hace algunas semanas anunció que cerraría sus puertas por baja matrícula.

Alumnos, docentes y personal administrativo comenzaron a despedirse, a sabiendas de que ya no iban a continuar juntos en las siguientes semanas.

Algunos de los maestros aprovecharon su presencia en las redes sociales para expresar su sentir ahora que el plantel deja de funcionar en esta ciudad.

En su perfil de Facebook, el maestro Gildardo Linares dijo: “El día de hoy cerró sus puertas uno de los templos del saber de nuestra comunidad; con ello, no sólo perdimos una parte de nuestro sustento económico, sino que la posibilidad de seguir creciendo como personas y en nuestros conocimientos. Sin embargo, lo que es más lamentable es ya no poder convivir con incomprendidos e incomprensibles millenials. Y ahora muchos de ellos, son grandes amigos y colegas respetables.

“Hace días dije que nos negamos a morir en Unidep, porque nos queda el recuerdo de los agrandes amigos que hicimos en ese espacio, y dicha huella queda en nuestro corazón por toda la eternidad.

“Pero esto no muere aquí, seguro estoy que nos volveremos a encontrar y con mucho orgullo diremos somos Unidep”.

Por su parte, la coordinadora Académica, Dayen Sandoval, comentó: “A todos mis queridos maestros que siempre estuvieron presentes en la vida de esta Universidad, a los que les di mucha lata todos estos años y de los que no me despedí en persona, no es por grosera, sino que soy mala para decirlo de frente porque me puede ganar el sentimiento.

“Les agradezco infinitamente su apoyo, dedicación, entrega, profesionalismo y sobre todo a su amistad. Sepan que siempre serán parte de esta historia y que vivirán en cada uno de los estudiantes a los que enseñaron, y en mi corazón.

Que Dios los llene de bendiciones siempre y vengan excelentes oportunidades para todos. ¡Se les quiere! ¡Gracias totales!

Comentarios

comentarios