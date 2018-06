Cónclave de priístas y panistas

Por: Pedro Salcedo M.

Se está haciendo viral en las redes sociales una reunión que sostuvieron connotados priistas con reconocidos panistas de la localidad, misma que se llevó a cabo en un Restaurante del Hotel Lucerna de la ciudad de Mexicali Baja California. La reunión toma relevancia por el momento que se vive, es decir el proceso electoral que a nivel nacional se está desarrollando y que se está tornando muy cuestionable por las descalificaciones que se envían entre los candidatos a Presidentes de la Republica. La noticia ha provocado una serie de especulaciones, una de ellas trasciende al pensarse que se están negociando apoyos para impulsar algunas candidaturas. En una de las mesas se puede observar al Diputado Andrés de la Rosa, a una dama que pudiera ser la candidata a Senadora Gina Cruz o bien pudiera ser Mónica Bedoya, ambos militantes del Partido Acción Nacional. Por el lado del Partido Revolucionario Institucional se puede ver al señor Everardo Ramos García, ex diputado local y ex presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de la localidad y aliado de Enrique Acosta Fregoso. Al parecer el tema de la reunión fue el intercambio de votos para impulsar dos candidaturas: En el Distrito 01 impulsar la candidatura de David de la Rosa, candidato a Diputado Federal por el Partido Acción Nacional (PAN), por el Distrito 07 impulsar la candidatura de la C. Adriana López Quintero Candidata a Diputada Federal por el Distrito 07 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Cabe destacar que Adriana López Quintero es esposa de Enrique Acosta Fregoso. El sacrificado por este conclave seria Celestino Salcedo Flores. Los actores de esta reunión podrían argumentar que fue un saludo casual, mas sin embargo no sería creíble dado que se hace en medio de la efervescencia electoral y además parece subrepticia. En la mesa contigua y muy cercana, se observa al Ex Diputado Federal, ex Presidente de la CNC estatal y actual Delegado de la Procuraduría Agraria en la localidad Ing. Benjamín Castillo Valdez dialogando con dos personas. Y en otro orden de ideas pero con sentido político también, los residentes del Valle de Mexicali están esperando que el INE lleve a cabo un debate entre los candidatos a Diputados Federal en el Distrito 02, proponiendo que este se lleve a cabo en Ciudad Morelos.

– POR LA CULTURA DE LA LELGALIDAD.

– Gracias.

