Cobertura de #MeToo gana Premio Pulitzer

Las publicaciones The New York Times y The New Yorker obtuvieron el Premio Pulitzer por el servicio público por la cobertura sobre los casos de agresiones sexuales y acoso sexual por parte del productor de cine Harvey Weinstein, el cual impulsó el movimiento #MeToo.

El anuncio se dio a conocer en un evento celebrado en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

En historias que revelaron durante la segunda mitad de 2017, The New York Times y The New Yorker informaron que Weinstein había enfrentado acusaciones de acoso y agresión sexual por parte de varias mujeres en Hollywood desde hace décadas.

Los abogados del productor de cine han asegurado que éste niega cualquier contacto sexual sin consentimiento de ninguna persona.

El impacto de las historias se extendió más allá de Hollywood hasta llegar a las acusaciones contra otras figuras públicas y políticos estadounidenses.

La etiqueta #MeToo se difundió de manera rápida como un grito de guerra para que las personas hablaran sobre sus propias experiencias de acoso y agresión sexual en la red.

En los premios también se reconoció la labor de la agencia de noticias Reuters, la cual ganó dos galardones: uno por el reporte especial que reveló las conexiones entre el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y los escuadrones de la muerte de la Policía, y otro por una producción fotográfica.

Además, el Times y The Washington Post obtuvieron el Pulitzer de reporterismo nacional por su cobertura sobre las investigaciones en torno a los posibles vínculos entre la campaña de Donald Trump y el Gobierno ruso.

