Los lotes baldíos son el lugar preferido para utilizarlo como tiradero clandestino de llantas fuera de uso, durante un recorrido realizado por esta casa editorial se pudo constatar, que pegado al canal de abastecimiento de agua al Valle de San Luis existen distribuidos de manera estratégica los cúmulos de llantas usadas.

En muchas ocasiones incendiadas durante la noche, las personas que se dedican a recolectar objetos para vender se amparan bajo las sombras de la noche para encender fuego y aprovechar el alambre de los neumáticos y venderlos para apoyarse en el sustento del hogar, todo lo anterior sin tomar en cuenta la contaminación ambiental que ello origina.

Dentro del terreno del relleno sanitario en donde se encuentran cientos de miles de llantas fuera de uso también se presenta el problema del tiradero de llantas de manera clandestina, esto a pesar que varios propietarios de establecimientos que se dedican a la reparación y venta de las mismas las llevan depositándolas en el lugar asignado.

PALABRA DE PEPENADOR

“Hace falta que la policía o personal del Ayuntamiento vigilen durante la noche los accesos no autorizados para carros, que Obras publicas cierre todos los caminos clandestinos para quienes desean tirar la basura lo realicen de manera correcta, y de esa forma evitar los malos ciudadanos que de manera irresponsable tiran, no únicamente llantas también todo tipo de basura, si el Ayuntamiento toma esa medida nosotros los pepenadores no estaremos expuestos a sufrir algún accidente por la quema de llantas.”

GOBIERNO FIRMÓ CONVENIO PARA TRITURAR

Existe un convenio con la asociación de llanteros de esta comunidad y el Ayuntamiento, en donde ellos son los encargados de trasladar las llantas fuera de uso al centro de acopio que se encuentra en el relleno sanitario, además cuando se detecta un tiradero clandestino de neumáticos fuera de uso, se conforma un equipo de trabaja entre la dependencia y los agremiados retirándolas al lugar que tiene asignados, cuando la aglomeración es de dimensiones grandes se solicita apoyo al departamento de Obras Públicas para utilizar su maquinaria y equipo.

Al entrar la presente administración se firmó un convenio con una empresa trituradora de llantas de Hermosillo Sonora, y están en espera que les indiquen la fecha que se presentarán para llevar a cabo la eliminación de las llantas, dijo, Jorge René Arce flores Director de la Secretaria de Desarrollo Urbano.