Celebre también en la red social

Guillermo del Toro se convirtió en tendencia mundial tras su éxito en los Óscar. Sus amigos, colegas, políticos y seguidores no desaprovecharon la oportunidad para felicitarlo por las cuatro estatuillas que alzaron a La Forma del Agua como la rotunda ganadora de la noche. Además de abrazarlo en directo, el actor tapatío Gael García Bernal le dedicó una felicitación a Del Toro: “Me va a dar algo. Algo hermoso e incontrolable. ¡Genio! Te quiero: @RealGDT”. Eugenio Derbez, quien también acudió a la premiación como presentador, se sumó a las congratulaciones. “Guillermo, ¡qué orgullo verte triunfar en #Oscars90! Felicidades por ganar: Mejor Dirección y Mejor Película / So proud of you @realgdt ! #VivaMéxico #MéxicoEnLosOscares”. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien también ya se llevó una estatuilla en 2014 por Gravedad y a quien Del Toro mencionó en su discurso -junto a Alejandro González Iñárritu, otro mexicano ganador del Óscar por El Renacido-, le mandó un entusiasta mensaje a su amigo: “Felicidades Memooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!! @RealGDT de una vez, porque no me importa el resultado”. “Lo más #GuillermoDelToro #oscars”, escribió el cantante español Miguel Bosé. A las felicitaciones también se unió Alejandro Fernández, con una imagen en Instagram. “Qué gran orgullo, Guillermo del Toro. Mejor director! #oscars bravo!”, publicó la actriz Martha Higareda. Funcionarios y políticos tampoco ocultaron su alegría. José Antonio Meade escribió: “Guillermo del Toro @RealGDT. Orgullo de México. Gran artista. Mexicano excepcional. ¡Muchas felicidades! #Oscars”. “¡Muchas felicidades, Guillermo del Toro! Tienes un talento extraordinario. Gracias por hacernos sentir tan orgullosos. @RealGDT”, apuntó Ricardo Anaya. Comentarios comentarios Previous Post Buscan atraer a SLRC ‘pájaros de la nieve’ Next Post Arizona permite autos totalmente autónomos

