Canadienses hacen fila por marihuana

Ciudadanos canadienses hicieron fila afuera de las tiendas autorizadas para vender mariguana, que hoy se volvió legal para uso recreativo en el país.

“La voy a enmarcar y colgar en mi pared. Ni siquiera voy a fumarla, sólo voy a guardarla para siempre”, comentó Ian Power, uno de los primeros clientes.

Canadá se convirtió en el mayor mercado mundial de mariguana una vez que la venta legal de la hierba comenzó a primeras horas del miércoles en la provincia de Terranova, y Power era el primero en la fila en una tienda en San Juan de Terranova.

Y ésas no fueron las únicas buenas noticias para los entusiastas de la mariguana. Horas antes de que abrieran un puñado de tiendas al por menor en la provincia más oriental del país, un funcionario federal dijo a The Associated Press que Canadá indultará a todas aquellas personas que fueron condenadas por posesión de hasta 30 gramos de mariguana, que ahora es el límite legal.

Canadá ha permitido el uso legal de la mariguana con fines medicinales desde 2001 y el Gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau pasó dos años en trabajar para expandir su uso a fines recreativos.

El objetivo es presentar un mejor reflejo de la opinión cambiante de la sociedad en torno a la hierba y regular a los operadores en el mercado negro.

