¡Camisetas gratis!

Serán 800 camisetas las que serán entregadas gratis a los primeros participantes que hayan estado previamente inscritos y lleguen a la carrera atlética 5K, que realiza el gobierno sanluisino para las 7:00 de la tarde de este viernes, 9 de marzo. Así lo dio a conocer Marcos Javier García Gárate, titular de la Dirección Municipal del Deporte y la Juventud, quien destacó la gran respuesta que han mostrado los sanluisinos para participar en la jornada de activación física, que tendrá como punto de salida el andador de la calle Tercera. El funcionario municipal detalló que, desde hace varias semanas, los promotores deportivos de la DMD han acudido a diversos planteles educativos, gimnasios y lugares de gran afluencia para invitar a participar a los sanluisinos. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Arizona permite autos totalmente autónomos Next Post Colisionan con tren y viven para contarla

