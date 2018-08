Caen 8 por ahorcar a 11 en Chihuahua

Policías municipales capturaron a los presuntos asesinos de las 11 personas halladas ahorcadas el viernes pasado en una vivienda del sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Algunas de las víctimas pertenecían al grupo criminal “Mexicles” y “Artistas Asesinos”, quienes se encargaban de distribuir cristal al mayoreo en la zona”, indicó la corporación en un comunicado.

“El múltiple homicidio fue en venganza porque el líder de los ‘Artistas Asesinos’ ordenó la muerte del hijo de su ‘socio’, quien fue localizado desmembrado en la Colonia Manuel Gómez Morín”.

Al ser detenidos, se les aseguró un arma larga, dos pistolas y varias dosis de diferentes tipos de drogas.

Los cadáveres de las 11 personas, ocho hombres y tres mujeres, fueron hallados el viernes pasado en una vivienda del Fraccionamiento Praderas de los Oasis.

Los detenidos fueron identificados como René H. C., alias “El René”, de 45 años; Karina Rubí P. V., de 22; Rosa Evelyn V. A., de 20; Daniel Q. C., de 36; Leslie Yeraldin B. C., también de 20; Diego Armando J. R., de 32; Irving Abdul L. M., de 23 y Martín Alberto F. G., de 45 años de edad.

La SSPM informó que obtuvo información por detenidos por narcomenudeo tanto de “Los Aztecas” como de “Artistas Asesinos”, y que los hechos se registraron por una venganza.

“El líder de los ‘Artistas Asesinos’ ordenó la muerte del hijo de uno de sus ‘socios’, quien fue localizado desmembrado el 28 de mayo en la colonia Manuel Gómez Morín y con base en esto se identificó al occiso como Jonathan René Hernández Pérez alias ‘El Titis’, a su padre de nombre Rene H. C. y a su madrastra Karina Ruby P. V. como distribuidores de crystal y heroína, actualmente para la pandilla criminal ‘Aztecas'”, detalló la SSPM en el comunicado.

