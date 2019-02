LA BRECHA QUE ABRIO GALARZA

La salida de Víctor Hugo Galarza del equipo cercano al alcalde Santos González Yescas, debe darle un nuevo respiro al clima de la política interna en Palacio Municipal. El fantasma de la voladora al ex coordinador de la campaña de Santos, se asomó desde el inicio de la administración. Su nombre sonó fuerte como el motivo por el cual el presidente municipal les cortó la cabeza a su director de comunicación social David Pulido y a la directora de servicios administrativos Rosa Aida Salgado. Las razones que generaron los despidos, nunca fueron claros. Pero si fue evidente el aislamiento entre la política de gobierno del alcalde y la actuación del secretario del Ayuntamiento. Luego de los acontecimientos en septiembre del año pasado, Víctor Hugo Galarza nunca fue el mismo. Como que no encajó en la misión de gobierno de Santos González. La mano del buen Víctor Hugo –que dicho sea de paso ha demostrado en su carrera política ser un funcionario capaz e inteligente-, no se manifestó en el control del Cabildo, el talón de Aquiles de cualquier responsable de la política interna del gobierno. Eso es lo que sí se vio. Lo que se rumora y se supone en los pasillos de Palacio, son solo eso, RUMORES. La salida de Galarza era solo cuestión de tiempo.

LA PRUEBA DE FUEGO

Con la llegada de José Arreola Ortega a la Secretaría del Ayuntamiento sanluisino se abre una dura prueba para el “viejo lobo de mar” de pasados tricolores.

Arreola Ortega, quien fue durante años, parte importante del grupo político priísta del finado Leobardo Aguirre Corral, deberá mostrar de inmediato que tiene mucha mano izquierda para tratar con los diferentes grupos que están presentes en el palacio municipal.

Lo que es innegable es su larga experiencia en el servicio público. Su permanencia de más de ocho años al frente de la Coapaes –hoy Oomapas- da cuenta de que le sabe al asunto de la administración pública.

Será cuestión de ver la forma en que irá acomodando las piezas en el escenario municipal para facilitarle el ejercicio de gobierno al presidente municipal.

Aquí se encarna lo importante que el jefe de la Comuna descanse en su mano derecha, muchas de las broncas producto del ejercicio público y de esa manera se encamine a la productividad de su mandato. ¡QUE ASI SEA!

EL MENSAJE DE SANTOS

La salida de Víctor Hugo Galarza es una sacudida al resto del gabinete del alcalde, una muestra que para estar ahí, no es suficiente las buenas intenciones o buena voluntad. Al final del día lo que responde por cada funcionario, son los resultados. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa.

NO ES POR INTRIGAR…

Pero dicen que una cosa siempre trae otra…en los vientos del sur, se escucha la voladora.