¿Y NUESTROS DIPUTADOS APA?

Ni fu ni fa…han resultado los flamantes diputados representantes de esta bendita región. Por si usted no lo sabía aquí le van las puras iniciales: Jesús Alonso Montes Piña y otro que le dicen “el chichi”, ambos diputados locales; así como Manuel de Jesús Baldenebro “el balde” para los compas y otro más de apellido López Castillo. Nunca en la vida San Luis había tenido 4 representantes en la cámara estatal y federal. Pero tampoco habíamos tenido tan pobres resultados de sus gestiones. Más allá de algunos balones de futbol, un par de bicicletas y unas “barbies” que caminan, los embajadores en el estado y federación no han aportado ni un solo peso para obras e infraestructura en esta ciudad; al menos no hay información al respecto. ¿Qué está pasando con nuestros diputados?… dicen los que saben que los sanluisinos estaríamos pagando el pleito casado con el alcalde sanluisino por no ceder a sus afanes de colocar a “sus gentes” en la planta laboral en el Municipio. Yo no creo. Lo que si veo es que sus gestiones, a más de 4 meses, no se han visto reflejadas en beneficio de los sanluisinos. Esto apenas empieza, esperamos que recapaciten, se olviden de sus diferencias políticas y de verdad hagan su trabajo para lo que fueron elegidos. No fueran los del PRIAN, porque ya anduvieran cacaraqueando ‘que’sto que’lotro’.

MÁS PARTIDOS…NO PORFAVOR

Felipe Calderón, mejor conocido como “Felipillo del sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa” –así le dice Fernández Noroña, el dedo chiquito de Nicolás Maduro-, registró, del lado de su esposa Margarita Zavala, el procedimiento para formar UN NUEVO PARTIDO. Mal momento en la vida política por la que atraviesa este país para pedirle a los mexicanos que sigamos derrochando dinero a los Partidos. Para empezar una importante asociación civil de este país, recabó ya 80 mil firmas…pero EN CONTRA de que se forme dicho partido político. Ahora el ex candidato presidencial del Panal, Gabriel Quadri, dio a conocer ante el INE su intención de conformar OTRO PARTIDO…por favor YA NO MAS PARTIDOS.

BIEN POR EL CHAPO VIZCARRA

San Luis está de fiesta, el pelotero sanluisino Roberto “el chapo” Vizcarra la volvió a hacer…se convirtió por QUINTA ocasión en manejador CAMPEON, en esta ocasión llevó a los Charros de Jalisco al campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. FELICIDADES CAMPEON!