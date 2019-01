JAMAS VISTO…

Una partida de 667 millones adicional al presupuesto de ingresos por 861 millones para San Luis, es inédito. Es el equivalente al 77% vs los ingresos de un año. Lo que significa que a ojo de buen cubero San Luis puede crecer casi al doble en obra pública, respecto al año pasado –por ejemplo-. Una buena oportunidad para el gobierno de Santos González Yescas para destacar, al menos en 2019, como el Ayuntamiento con mayor obra pública en la historia de San Luis…adicionalmente ya es hora que los diputados locales y federales por este Distrito, suenen la caja registradora de las finanzas de los sanluisinos, pues hasta hoy, han nadado de muertito.

INCAPAZ

El país no está para improvisaciones ni ocurrencias. La crisis por desabasto de gasolina en el interior del país, asoma la cabeza en Sonora. Los riesgos por el HUACHICOLEO no es justificación para ceder el paso a otro RIESGO, un freno a la economía nacional por falta de combustible en las estaciones de servicio…DICE el presidente de la república que le cerraron la llave a los ductos para que no se la roben, que el traslado en pipas se complicó, que la corrupción en PEMEX, que la gente está poniendo gasolina de más…una bola de pretextos que solo dan cuenta de la incapacidad para revolver un problema de sumas y restas de PRIMARIA. En medio de la psicosis por la especulación, el grupo Aeroportuario del Pacifico que administra las terminales aéreas del noroeste de este país tuvo que expedir un oficio en el que llama a la calma porque “por el momento” no se tiene ningún problema con desabasto de turbosina. No así, el de Querétaro que tuvo que cerrar el tráfico aéreo por falta de combustible. SALDO al momento: Ahorro en PEMEX de 2 mil 500 millones de pesos por combate al robo de combustible –claro, no hay en las tuberías, no hay que robar-, otros tantos miles de millones por desabasto y CERO –huachicoleros- detenidos.

Situacion tan lamentable como los ataques de Vicente Fox y Felipe Calderón criticando la estrategia de AMLO, siendo los principales responsables del crecimiento del robo de combustibles en sus respectivos sexenios.

10-1…

Los policías municipales recibieron un fajo de celebraciones por SU DIA. Me quedo con el mensaje que el alcalde emitió en su discurso. Primero, destaca que su prioridad de gobierno es la seguridad pública del municipio, luego refrenda su compromiso y apoyo a los elementos policiacos para que sigan desempeñándose en el marco de PROTEGER Y SERVIR. ..he ahí la importancia de que el cuerpo policiaco se sienta respaldado por su comandante primero de las fuerzas públicas…el 10-1.

FRASE DE HOY:

“No tengan miedo de llorar en contacto con situaciones difíciles: son gotas que riegan la vida. Las lágrimas de compasión purifican el corazón y los afectos”: Papa Francisco.