EN GUARDIA NACIONAL…

La reunión entre pescadores y funcionarios federales del viernes pasado en el golfo de santa Clara, lució exageradamente protegida y rodeada de vehículos y equipo militar. El despliegue de Militares, Marinos, Gendarmería, policías estatales y federales, fue impresionante, ni en las visitas de un presidente de la república se vive este monumental despliegue, el funcionario de mayor nivel que se presentó fue un subsecretario de Agricultura. Todos ellos llegaron en un helicóptero de la Marina, demasiado “pancho”, para un pueblo de 5 mil habitantes, regularmente controlado por un par de patrullas de la municipal, estatal y últimamente por dos de Gendarmería. Por cierto, muy aventuradas las declaraciones del subsecretario de Agricultura Miguel Ángel García Winder, que prevé el regreso de “algunos” pescadores al mar y de esa manera reactivar la pesca en el golfo. La presión internacional sobre México en materia de conservación de especies es tan fuerte que obligó al gobierno federal a dejar de lado la conservación más importante, la humana. Y para ello estableció un plan de estimulo para las familias a cambio de dejar sus pangas y redes en tierra. Ahora, ese esquema mantiene al poblado partido en dos. Siguiendo la seguridad, la Gendarmería, Militares y Marinos ya patrullan las calles en algunas zonas del país. La Guardia Nacional de López Obrador es responsable de muchos municipios, sobre todo al interior de México y a petición de los propios gobernadores de esos estados de la república.

AÑO NUEVO…CON CORREDERO

El fantasma del corredero de gente en el Municipio de San Luis Rio Colorado ya asomó la cabeza, a esta redacción llegan los rumores de que al menos media centena de empleados de base y eventuales, les dieron las gracias con un cheque de liquidación. Las malas lenguas dicen que el corredero va directo a la raza identificada con el PAN, bueno, tuvo tanto tiempo el poder el panismo, que me imagino que muchísima gente está identificada con ese partido. Lo que no me imagino es cómo el gobierno de Santos González, resolverá la sustitución de tanta gente, y de golpe, los huecos de la experiencia y conocimiento de los procesos en todas las áreas…esperamos que en realidad, al menos, sea gente buena y capaz de sacar la chamba adelante.

CUMPLES…O CUMPLES

Resultó un chasco la esperada homologación de las gasolinas en la frontera, al menos en esta ciudad, el pesito que bajó la gasolina fue producto de la aplicación del IVA al 8%, nada que ver con la prometida homologación. La gota en San Luis, Arizona cuesta el equivalente a 12.80 pesos el litro (CHEVRON) versus 14.35 pesos en este lado de la frontera, eso no es homologación señor López.

¡PURAS PROMESAS!

Ya pasaron 8 días de este año nuevo y el cobro del DAP hizo su aparición en el recibo de luz, contrario a la promesa del alcalde Santos González en campaña. Esperamos muy pronto que desaparezca, porque de lo contrario echaría tierra a su famoso slogan “…no robo, no miento y no traiciono”…aguas con lo que prometes.