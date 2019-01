SERÉNENSE…

Ruido ensordecedor en el empresariado por el famoso decreto FISCAL del gobierno federal aplicable a la frontera. Mientras unos califican la medida como un desastre financiero para sus negocios, otros piden calma, serenarse hasta que se fijen las reglas del juego bien claritas. El día 7 de enero es una fecha clave para la aplicación de los estímulos fiscales a la frontera, respecto a la reducción del IVA al 8% y el ISR al 20%. Y la iniciativa de serenidad debe tomarla la sociedad civil, pues el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda ha sido incapaz de propiciar tranquilidad en el mercado interno del país, por la falta de comunicación efectiva y peor aún, la desinformación. Por ejemplo, lo que posiblemente usted no sabe, es que el esquema del IVA al 8 por ciento, es un estimulo fiscal, NO un ordenamiento de ley, no es de aplicación directa como lo dijo AMLO y su gabinete en rueda de prensa. Es decisión de cada comercio registrarse ante el SAT y si califican podrán compensar la contribución. Nadie está obligado a entrar en el IVA al 8%, la tasa sigue en el 16%… también nos informan que la Compensación Universal si fue eliminada de la Ley de Ingresos 2019. La dobleteada del salario mínimo ocasionará una carga adicional tributaria a las empresas con empleados asalariados con menos de 176 pesos diarios… desinformación, especulación, fatalismo, en torno al DECRETO del presidente de la república, un poco de orden en la comunicación del gobierno federal nos vendría bien, de que sirven las ruedas de prensa madrugadoras?…

DESEMBOLSAR DUELE…

Los funcionarios federales de medio y alto nivel ya no tendrán más privilegios en materia de salud con gastos pagados en hospitales privados ni seguros de gastos médicos mayores. Serán atendidos en el ISSSTE. La medida es correcta considerando el alto costo que representa mantener esa partida con recursos públicos y un freno a los privilegios que gozan miles de funcionarios del gobierno. No creo que esos funcionarios pongan un pie en un hospital público como el del ISSSTE –al margen del desagradable servicio que ofrecen los hospitales operados por el gobierno como el IMSS-, pero al menos tendrán que pagar de su bolsillo atenderse en el hospital privado, como muchos millones de mexicanos lo hacemos.

MALA NOTICIA…

Se restringe en gran medida la atención a pacientes de cáncer en los hospitales públicos. El nuevo gobierno “fileró” el presupuesto en esa materia. A esta redacción ya circulan reclamos de familiares de pacientes del IMSS que han sido rechazados por tratamiento. Es increíble que se le rasure dinero a la salud de los enfermos de cáncer para dárselo a millones de inservibles huevones, los llaman NINIS…no le parece absurdo?…

DALO POR HECHO…

Ayer se oficializó la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En una hoja tamaño carta firmada por el secretario de la SCT le dan al traste a la obra aeroportuaria más importante de Latinoamérica, y con ello 145 mil millones de dólares que tendremos que pagar los mexicanos…fijate, fijate, fijate –dijo la chilindrina.