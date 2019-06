APRUEBAN DIPUTADOS EL PND

Una cartita a Santa Clos aprobaron los diputados este jueves, un documento lleno de buenos deseos pero sin ningún objetivo medible; o sea, puro verbo.

“Erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo federal pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente”, reza el punto número uno del documento.

Pero no nos dice cómo van a hacer para que se cumpla y, sobre todo, cómo van a medir que haya sido cumplido.

“Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública”, sigue el choro en el documento aprobado por nuestros diputados.

GUARDIA NACIONAL A LA CDMX

Se le hizo bolas el engrudo a la doctora Claudia Sheinbaum y, en unos cuantos meses se le disparó la delincuencia en la Ciudad de México.

Asaltos, robos, secuestros, narcomenudeo, se ha multiplicado al por mayor y fue necesario que el presidente de México anunciara que el Ejército Mexicano, convertido en Guardia Nacional, patrullará las calles de esa ciudad.

Es una lástima que los de la 4T no saben de economía, no saben de salud, no saben de seguridad… y, lo que es peor, no saben que no saben.

SE SOLTÓ EL CHAMUCO

La muerte se pasea por las calles de Ciudad Obregón sin que haya una corporación de seguridad que pueda detenerla.

Obregón vivió este jueves una jornada de dolor y muerte que ha cobrado 6 vidas y que ha elevado a 67 la cifra de muertes.

Ni la policía federal, ni la estatal, ni nadie puede detener esta carnicería que se vive al sur de la Entidad.

Dicen que pronto llegará la Guardia Nacional y, seguramente, será la misma historia. La incertidumbre y el terror se ha apoderado de la población de esa región de nuestra entidad.

DERECHITO PA’LA TELE

“La Gober” será la serie de televisión que plasmará la vida de Claudia Pavlovich.

La mandataria estatal es una de las mejor evaluadas por la población y eso habría llevado a las empresas productoras a interesarse en su historia para llevarla a la pantalla chica.

Cuentan que “La Gober” abordaría la vida de Pavlovich en su paso por el Congreso y la Casa de Gobierno, pero, hará énfasis en la solidez de su vida familiar.