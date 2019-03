BOMBA DE TIEMPO

En cualquier comento estallará la bomba sexenal de AMLO, solo son 100 días de gobierno y el Sr. López es un hervidero de polémica, mitote, gritonería, burradas, mentiras y polarización, un sinfín de ignorancia alrededor de la 4T. Por el momento ha sido intrascendente en la vida económica, política y social del país, pues no es fácil tronar una bomba sexenal en tan poco tiempo. Si hacemos un corte de caja, enumeramos los aciertos y errores, seguramente encontraremos números rojos, pues los abonos son insuficientes para cubrir la deuda y los retiros sin fondo que ha firmado el mandatario nacional y su gabinete. Si no frenamos a tiempo el tren de la 4T, después será muy tarde y la explosión será inevitable.

En un ejercicio de opinión realizado por esta casa editora, resulta impresionante como, a pesar de TODO, el 85% de los que opinaron en la red social Facebook, aprueban la gestión de AMLO, mientras el 15% lo reprueba. Mientras que en Twitter el resultado es todo lo contrario sumando más o menos el mismo número de usuarios que registraron su voto en la encuesta. Según estadísticas de las redes sociales, el nivel socio económico y académico de los usuarios del Twitter es muy superior a quienes utilizan el Facebook, una prueba del nivel de ignorancia entre los 30 millones que votaron por la coalición Morena-PES-PT con los ojos cerrados.

LUZ Y SOMBRA

El gobierno de AMLO ha llegado a sus primeros cien días, en los que podemos ver muy importantes luces, pero también, preocupantes sombras. Lo positivo a destacar es su gran aceptación entre la población, con un apoyo del pueblo mucho mayor al que tenía el 1 de diciembre. Lo negativo es que AMLO y su equipo no saben gobernar.

Así lo dijeron bien clarito, por el lado de los agricultores, Ricardo Martínez, quien habló del riesgo de que el gobierno paralice la economía en las ciudades agrícolas del país.

Por el lado de los comerciantes, Joel Torres señaló que el equipo de AMLO gobierna a base de ocurrencias (que, a veces, rayan en la locura) y eso le cuesta muy caro a México.

BURRO…

¡Incongruente y burro!, le gritó una señora al diputado “EL MIJIS” un adicto en recuperación y diputado por San Luis Potosí producto del ignorante voto mexicano, defiende hasta con las uñas la vida de los toros y los gallos, y por el contrario promueve la despenalización del aborto en ese estado. Mas o menos cortado con la misma tijera de la senadora Jesusa Gutiérrez que asegura que las vacas, puercas y burras deben tener los mismos derechos que las mujeres…!Ave María Purísima!

URGE IMAGINACION…

Algo está pasando con los eventos turístico-culturales en San Luis, no pegan, no jalan, no están en el ánimo de los sanluisinos. Alerta amarilla a los directores de Turismo, Cultura, Juventud y Promoción económica…échenle coco. En los últimos seis años ese rubro creció de manera impresionante con el Tierra Sonora, el festival del globo, el de la música y múltiples exposiciones y expresiones turístico-culturales. No permitan que se derrumben.