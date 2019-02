DE GORRA…

Un buen empujón resultó la Feria del Empleo que desarrollaron los de Oprode y Canacintra, a temprana hora de este lunes en la explanada del parque Benito Juárez.

Los sanluisinos que le andan batallando para encontrar chamba se acercaron a las empresas que ofertaron los más de 700 trabajos. Los que brillaron por su ausencia en esa jornada fueron los “ninis”, ellos están muy a gusto con los 3 mil 600 de gorra que les da AMLO cada mes.

JORGE RAMOS

Ciertamente el periodista mexicano Jorge Ramos adoptado por cadenas de televisión norteamericanas se ha desenvuelto en medio de escándalos porque le gusta el protagonismo. El ultimo circo que armó fue en una rueda de prensa con el presidente Donald Trump, que terminó en su expulsión del evento y vetado por el polémico presidente de Estados Unidos. Jorge ha sabido poner el dedo en la llaga para fabricar escándalos y ese es su estilo de hacer periodismo. Pero en verdad no creo haya inventado el secuestro del equipo de UNIVISION en la casa del dictador Nicolás Maduro. No se estaría jugando su trayectoria en un circo como este. Lo que sí creo es que es una provocación de Jorge Ramos al ir a tratar de patearle el trasero a un perro en su propia casa. Jorge sabía perfectamente que eso pasaría al igual que lo sabía cuando lo corrió Trump de la Casa Blanca. Jorge es tan buen periodista como actor de telenovelas, y aquí su mejor papel lo jugó como actor, pegó el chicle y se ha convertido en una víctima de la represión a la libertad de expresión. Una jugada muy arriesgada e irresponsable del periodista mexicano, al involucrar a todo su equipo de trabajo en lo que pudo haber salido de control y terminado peor que un secuestro de 3 horas y el robo del equipo de filmación. Reprobamos la censura y la violencia contra la libertad de expresión, pero también le apostamos al periodismo responsable, donde el protagonista no es el reportero, sino el reporteado. AQUÍ HAY VARIOS…!

NI-NIS

Aquí fracasó el registro de NINIS al programa federal de AMLO. No me va usted a creer, en San Luis solo se ha registrado UNO, un huevón que no estudia no trabaja. Y no es porque no haya más, sino porque hasta eso les da flojera, salir de su casa a registrarse ó porque la condición para recibir 3 mil 600 pesos mensuales es capacitarse en alguna empresa. Nomas falta que quieran que les lleven el dinero al sillón de su casa. Este chasco es una muestra que el asistencialismo como política de gobierno no es el camino. También habla claro que las condiciones de vida en el norte del país, no son las mismas que en el sur y centro. Da cuenta además que el centralismo de las instituciones y recursos como lo plantea el presidente de la república López Obrador es un error en la vida de desarrollo de este país.