NERVIOSOS

Algo no salió bien en el fuerte decomiso de droga el pasado fin de semana en un domicilio de esta plaza. No es cosa menor, casi 3 toneladas de marihuana en una casa particular es motivo de fiesta mediática para las autoridades “…que dan un fuerte golpe al narcotráfico, gracias a los operativos coordinados y trabajos de inteligencia, bla bla bla”…pero no, el silencio fue total hasta que de forma extraoficial los medios de comunicación revelaron de que se trataba una fuerte movilización militar y policiaca. Lo que sí pudimos observar es mucho nerviosismo en los mandos militares y policiacos. Se reprochaban entre sí la falta de comunicación en el operativo que al parecer se lo aventaron solo entre la policía estatal y elementos de la SEDENA. Pisaron callos y grandes. Solo esperamos no haya consecuencias por esa fallita en la coordinación. El golpe estuvo fuerte, solo hay registros de hace unos 10 años cuando el general militar Güereca emprendió una guerra sin cuartel cateando domicilios con aseguramientos de más de 11 toneladas de droga. Poco después le costaría la chamba al aguerrido general, así de incongruente es el ataque frontal a la delincuencia en este país.

EN CAMPAÑA

López Obrador estará en Hermosillo el próximo sábado, sostendrá UN SOLO evento en el que los invitados especiales serán adultos mayores, personas con discapacidad y NINIS, para informar sobre los programas federales en beneficio de estos vulnerables sectores. Si AMLO no viene a Sonora a proponer o plantear gestiones de desarrollo y crecimiento, entonces la visita pasaría a la historia como otro cumplido de campaña electo-populista. Señor López para eso, mejor hágalo desde la conferencia mañanera.

3 AÑOS, SOLO 3

En tres años más, los mexicanos floreceremos como los seres más felices de toda faz la tierra, así lo como lo lee. Así lo aseguró el Secretario de Seguridad Nacional Alfonso Durazo, durante una entrevista para El Financiero. Los efectos de la república amorosa de López Obrador influyen muy fuerte en el gabinete federal. Alfonso dijo, que GARANTIZA que en solo 3 añitos México tendrá paz y tranquilidad, -no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor- porque la Guardia Nacional viene como un enviado de dios. ¡fregado! en que lio nos metimos.

SANTOS

Muy activo anda el presidente municipal, Santos González Yescas en la Ciudad de México. Se da a la tarea de visitar varias dependencias federales con la intención de obtener recursos que se conviertan en beneficios para los sanluisinos.

Por esas mismas tierras anda Jesús Ramos para reportar a los jefes de los programas cómo andan los registros de beneficiarios en esta región de Sonoyta, Peñasco y sanluisito. Ramos asegura que busca la manera de que se vengan más beneficios para los grupos desprotegidos de esta región… pues está bien, que repartan más billetes para el pueblo, a ver si luego no alcanza la cobija.

FIN A LA YALITZA

Por fin se acabó la telenovela llamada YALITZA, que el Oscar, que la mejor actriz, que es una india, que el mentado Goyri, que la discriminación, que si señora, no señora…POR FIN. Se acabó. GRACIAS!