Buscan atraer a SLRC ‘pájaros de la nieve’

A fin de promover el turismo de invierno en la localidad, la Dirección Municipal de Turismo realizará el jueves 22 de marzo la Primera Feria de Servicios. Al dar a conocer lo anterior, la titular Marisa González Esquer, confirmó la presencia de dos grupos de 50 personas originarias del Norte de Estados Unidos y Canadá, a quienes se le mostrará la gama de servicios con los que cuenta San Luis Río Colorado. "… Estamos hablando de hoteles, restaurantes, así como el turismo médico, tales como consultorios, dentistas, farmacias, etcétera", externó tras anunciar que el evento se llevará a cabo de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el Andador Turístico de la calle Tercera, enfrente de la iglesia Inmaculada Concepción.

