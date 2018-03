Barack trabajaría con Netflix: NYT

El ex Presidente Barack Obama está en negociaciones con Netflix para producir una serie de programas de alto perfil, según personas familiarizadas con las discusiones, citadas por The New York Times (NYT).

De acuerdo con el rotativo, Netflix pagará a Obama y a su esposa Michelle por contenido exclusivo que estaría disponible sólo en la plataforma de streaming, que cuenta con casi 118 millones de suscriptores en todo el mundo; no obstante, la cantidad de episodios y los formatos para los shows no han sido decididos.

Según las fuentes, el programa de televisión de los Obama no tendrá el objetivo de atacar al actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por el contrario, el interés del show es remarcar historias inspiracionales que ayuden a los ciudadanos a llegar más lejos.

Una de las ideas que se estarían estudiando es la posibilidad de que Barack Obama modere conversaciones sobre temas que él dominó en su Presidencia, como salud, derechos electorales, migración, política exterior y cambio climático.

