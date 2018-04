Asociación de pozos está vigente y fuerte

La Asociación de Concesionarios, Propietarios y Usuarios de Pozos Particulares es un organismo que ante la situación de riesgo en que se encuentran los mantos acuíferos, no sólo debe estar vigente y fuerte, sino también actuante, declaró Juan Armenta Magaña.

“… Como Secretario que he sido en la administración saliente, he constatado la presencia que le dio el presidente Roberto Hernández Quezada, no sólo en la gestoría de beneficios para las unidades caídas, sino también en la defensa del agua a través de las concesiones”, anotó en entrevista. Más información en nuestra edición impresa.

