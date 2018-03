Arizona vende mochilas a ¡prueba de balas!

Una empresa que vende placas a prueba de balas que se insertan en las mochilas ha visto un notable incremento en sus ventas en las últimas semanas. Desde el tiroteo en Florida, los bolsos antibala que produce la compañía AR500 Armor, ubicada al Norte de Phoenix, han agotado la existencia. “La tragedia que sucedió en Florida es algo que nos rompe el corazón, no es algo de lo que nos queramos aprovechar, puedo decir que las ventas han subido en un mil 500 por ciento desde que pasó eso”, dijo Cesar Delgado, gerente de producción de AR500 Armor. De acuerdo con la compañía, muchos padres de familia han optado por comprar estas mochilas con la intención de proteger a sus hijos hasta donde sea posible. “La armadura no se diseñó para proteger a los niños en particular, fue diseñada para que todas las personas que tengan una mochila lo pudieran comprar a un precio accesible”, indicó Delgado. Estas inserciones tienen precios que inician en los 60 dólares y pueden alcanzar los 100 dólares, dependiendo del grosor. Un niño puede cargar la más liviana, la de mayor protección no es apta para un menor, comentó Delgado. “La armadura flexible resiste para los calibres de pistolas más comunes, pesa entre una y una libra y media, se puede llevar en la mayoría de mochilas para poderlo proteger”, explicó Delgado. Asimismo, mencionó que la armadura de metal que pesa entre 7 y 8 libras protege contra los calibres de rifles más comunes. Comentarios comentarios Previous Post Víctimas de choque estuvieron en antro Next Post Aplicarán 17 mil dosis de vacuna antirrábica

