Arizona permite autos totalmente autónomos

Autoridades de Arizona han permitido probar y operar vehículos completamente autónomos, es decir, sin nadie al volante y sin operador remoto. Recientemente, las autoridades de California tomaron decisiones similares, aunque ellos permiten las pruebas de estos vehículos solo con un operador remoto. En los últimos años, los desarrolladores de vehículos no tripulados han progresado mucho y los prototipos de los más exitosos ya prácticamente no requieren intervención humana. Debido a esto, las autoridades de países comenzaron a adaptar su legislación, que anteriormente no regulaba a los vehículos no tripulados de ninguna manera. En algunos países, los desarrolladores ya pueden probar estos autos en vías públicas. Sin embargo, para la seguridad de los participantes, un conductor de prueba debe estar sentado detrás del volante de estos autos, listo para interceptar el control en cualquier momento. Ahora las autoridades de Arizona aprobaron normas más liberales. Las empresas pueden obtener permiso para probar u operar vehículos no tripulados en un modo completamente autónomo. Esto significa que los automóviles se pueden mover en las vías públicas sin personas en la cabina e incluso sin un operador remoto. El documento no aclara algunas cuestiones legales derivadas del uso de vehículos totalmente autónomos, por ejemplo, la responsabilidad en caso de accidente con víctimas o muertos, pese a que algunos de estos problemas aún se plantean. Por lo tanto, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona debe preparar documentos normativos que rijan situaciones complejas, como la interacción de los agentes de policía y los rescatistas con un vehículo totalmente autónomo o la comunicación con el propietario y la compañía de seguros. Esto no es la primera manifestación de competencia entre California y Arizona en el campo del transporte no tripulado. En Arizona, los vehículos autónomos se registran bajo las mismas reglas que los convencionales, y existen otras normas que son más favorables a los desarrolladores de dichos vehículos.

