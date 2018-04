ANIVERARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA

El Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido José María Morelos, señor Francisco Quintero López invito a la conmemoración del Aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, evento que se desarrolló el día de hoy 10 de Abril de 2018 a las 9:00 nueve horas en el parque público Lic. Benito Juárez en Ciudad Morelos Municipio de Mexicali Baja California. Se contó con una asistencia de 35 personas aproximadamente. Fungió como maestro de ceremonias el Profesor Pedro Ríos Pérez, quien hizo la presentación de los invitados de especiales, entre los que se pueden mencionar al C. Lic. Rene Guzmán Delegado Municipal de Ciudad Morelos, a los ex Presidentes del Comisariados Ejidal Mauro Leal Martínez, Rita Díaz Jiménez, Mauricio y Salcedo Loza, Rubén Molinar Medina representado a la Respetable logia Masónica Energía No. 13 de la localidad, los señores Ángel Juárez, M.V.Z. Lorenzo Hurtado, la Lic. Alma Evangelina de la Torre Vázquez de la Comisión de Historia Centenario de Mexicali A. C., así como la Lic. Lucrecia Gómez y Rogelio Ruelas Parra Presidente de la Comisión para la preservación del Patrimonio Cultura de Mexicali y su Valle. Correspondió al C. Francisco Quiero López dar la bienvenida a todos los asistentes, mencionando que no olviden que ese evento se realiza año tras año, al que de antemano están invitados, recordando que se debe a Emiliano Zapata que cada uno de los ejidatarios cuente con un pedazo de tierra, con un pedazo de nuestra patria, que el día de hoy se conmemora el 99 aniversario del asesinato del Caudillo del Sur. Hizo uso de la voz el M: V: Z: Lorenzo Hurtado quien agradeció la invitación y pidió a los asistentes que no olviden que Emiliano Zapata lucho por sus hermanos campesinos que por ello ofrendo su vida y felicito al Comisariado Ejidal por haber convertido este evento luctuoso en un acto tradicional que distingue enormemente al Ejido José María Morelos. Por otra parte es menester mencionar que este evento se ha superado enormemente y ha dignificado a los miembros del Comisariado Ejidal, pues en eventos anteriores se decía “Estamos festejando el aniversario de la muerte de Zapata”, lo que parecía confirmarse al presentar música alegre y bailables, hoy todo ello ha sido superado gracias al buen criterio del Presente del Comisariado Ejidal. Así mismo fue muy comentado el descuido que se tuvo en la estatua del General Emiliano Zapata Salazar, pues esta se encontraba sumamente desaseada con los residuos de aves que ahí se posan, descuido garrafal de quien pudo haber sido comisionado para la organización del evento. Posteriormente se colocaron ofrendas florales de la Delegación Municipal, el Comisariado Ejidal organizador del evento, de la Respetable Logia Simbólica No. 13 de la localidad y de la Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Material de la localidad. Se sugiere, muy respetuosamente, que para el próximo evento se hable de la traición del Capitán Jesús Guajardo, que fue quien orquesto el asesinato del Caudillo del Sur y que uno de los soldados que le dispararon a Emiliano Zapata, fue el entonces joven cadete Rodolfo Sánchez Taboada. En términos generales fue un bonito evento. POR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.

Gracias.

P.D.- No ha habido comunicación de los candidatos a Diputados Federales Celestino Salcedo Flores del PRI, David de la Rosa Anaya del PAN, recordando que quien ya lo hizo fue Salvador Minor Mora del Partido MORENA, tal y como se informó en la edición anterior.

Comentarios

comentarios