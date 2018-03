Que Anaya no sea rajón, pide Meade

José Antonio Meade, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió a su contrincante panista Ricardo Anaya, no actuar como un rajón y asumir las consecuencias de vivir como magnate. Entrevistado luego de reunirse con integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el ex Secretario de Hacienda llamó al ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) a “no hacerse bolas”, tras advertir que nadie lo obligó a realizar las operaciones financieras que hoy lo inculpan. “Es que de veras… ¿39 años y ya con ese patrimonio? Ahí están los datos. ¿Qué hubiera pasado si a mí me lo hubieran detectado?”, cuestionó. “Que no se haga bolas, si tomó malas decisiones, que las asuma. Como se dice de manera ordinaria, que no sea rajón”. Meade se lanzó contra Anaya luego de concluir la entrevista formal con los medios y a sólo unos pasos de subirse a su vehículo híbrido, en compañía de Aristóteles Núñez, ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, minutos antes, también habló sobre el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como “un fantasma fiscal”, incapaz de explicar el origen de los recursos con los que vive. “Cada uno de ellos tomaron sus decisiones: uno, vivir como fantasma, y el otro, vivir como magnate”, dijo. “¿Se puede vivir como magnate siendo servidor público? No. ¿Se puede vivir como fantasma aspirando a la Presidencia? No”. Por otro lado, Meade comentó que coincidía parcialmente con el llamado de un grupo de intelectuales para que el Ministerio Público proceda contra el panista, si se cuenta con pruebas para hacerlo. Comentarios comentarios Previous Post Colisionan con tren y viven para contarla Next Post Frio no favorece siembra de fibra

