Anaya no regresará a dirigir PAN: Creel

Santiago Creel, ex coordinador en la campaña de Ricardo Anaya, y Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, afirmaron que el ex candidato presidencial dejó en claro al iniciar la etapa proselitista que, si no lograba la victoria en la elección del 1 de julio, no reasumiría el liderazgo del PAN.

“Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto no los informó desde antes de los resultados (de la elección del 1 de julio).

Durante la campaña ya tenía la idea de que si los resultados no le favorecían, estaría cerca del partido pero ya no en calidad de dirigente”, dijo Creel en entrevista telefónica.

En tanto, el propio dirigente panista confirmó que Anaya ya no ocupará la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

“Yo siempre fui cuidadoso, porque creía que era su decisión y tema de él decirlo; pero la verdad de las cosas es que desde antes de la elección, él siempre manifestó al equipo, y a mí en lo personal, que no, que tomó su camino de ser candidato y que no iba a regresar a la dirigencia”, contó Zepeda en entrevista.

Para aspirar a la candidatura presidencial de la coalición Por México al Frente, Anaya pidió licencia como líder del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista, por lo que Damián Zepeda asumió como presidente en funciones.

Legalmente, Ricardo podría regresar al Comité Nacional y retomar el liderazgo del panismo.

Creel añadió que Anaya tampoco buscará contender en el próximo periodo trianual de presidente del CEN.

El ex aspirante a la Presidencia buscará encontrar acomodo en la vida académica, agregó.

