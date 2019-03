Por Periódico El Universal

En redes sociales llueven críticas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por haber

comparado el asistencialismo y a la gente pobre con “animalitos”.

La referencia la hizo durante esta mañana en su conferencia mañanera desde

Palacio Nacional.

Te presentamos íntegra la versión estenográca de la conferencia mañanera de

este viernes donde se hace la referencia. El texto lo publica la ocina de la

Presidencia.

INTERLOCUTOR: En el caso del DF, ¿esos comedores desaparecen o seguirán

con ese tipo de costos? va a haber es venta, o sea, que cuesten y eso va a ser gratuito en función de

cómo se vaya el programa instrumentando a lo largo del sexenio.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, esta es otra diferencia

con los neoliberales, ellos quisieran que todo se pagara, no les gusta la

gratuidad.

Para ellos la educación gratuita, la atención médica, los medicamentos gratuitos, todo es populismo,

paternalismo. Ese es su concepción.

Lo que se destina al rescatar al sistema nanciero, el subsidio que se destina a los de arriba, eso le

llaman ‘fomento’ y lo se le entrega a la gente es paternalismo es populismo y está hablando de

pesca. Pusieron de moda una frase ‘enseña a pescar, no regales el pez’.

¿Cuántas veces usaron eso?

Claro que hay que enseñar a pescar, pero también la justicia es atender a la gente humilde, a la gente

pobre. Esa es la función del gobierno.

Hasta los animalitos -que tienen sentimientos, ya está demostrado- ni modo que se le diga a una

mascota: ‘A ver, vete a buscar tu alimento’. Se les tiene que dar su alimento, sí, pero en la concepción

neoliberal todo eso es populismo, paternalismo.

Y se llegó a una situación de que todo era cuota. Vamos a quitar cuotas.

Una gente humilde, una gente pobre no se puede operar si tiene un problema, porque, aunque sea en

un hospital público tiene que pagar cinco, 10 mil, 15 mil pesos, 20 mil.

¿De dónde los saca la gente humilde?

Lo mismo en el caso de lo de la comida o los desayunos escolares: ‘A ver, que pague’. No todos

tienen. La gente vive al día. Todo eso lo vamos a quitar.

Son derechos y el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y dentro de lo que

es la educación pública es fundamental la alimentación. Que los niños estén bien alimentados.

Vamos a ir, lo hemos hablado con Esteban, poco a poco avanzando, porque son muchas las

demandas y no queremos endeudar al país, estamos actuando de manera responsable, pero todo lo

que se ahorre por terminar con los lujos va a ser para eso, para atender a la gente humilde, en lo que

tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la salud, el derecho a la alimentación, que

está en la Constitución, pero es letra muerta.

Entonces sí, éste es otro tema también importante, polémico.

A ver, ¿por qué se rescató a los de arriba con el Fobaproa? ¿Por qué se convirtieron las deudas

Estamos hablando de dos, tres billones de pesos. Entonces, ahí no hay populismo, eso es ‘fomento’.

Entonces ya basta de hipocresía. Además, la función del gobierno es garantizar que haya justicia y la

justicia es darle más al que tiene menos, además es darle la mano al que se quedó atrás para que se

empareje y que caminemos todos juntos y es humanismo.

Pero los conservadores son ‘cosita’, pero ya se acabó; o sea, vamos a debatir sobre todos estos

temas, sí, vamos a revisarlos.

Muy bien, nos vemos entonces el lunes.

Adiós, adiós.