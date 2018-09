Yo también pienso que las declaraciones de AMLO en torno a que el país está en bancarrota, no es más que poner sus barbas a remojar, considerar la idea de no cumplir con sus promesas de campaña, culpando el estado financiero que dejó Peña Nieto. Ponerse el huarache antes de espinarse no es una opción, de hecho, de estar bateando por arriba de .300 López Obrador lo ubicaría en un slam de bateo por debajo de los .200 avg., antes de tomar posesión del cargo, y el riesgo de ponerse la banda presidencial, en la banca por una seria lesión.

A pesar de que el secretario de Hacienda le reviró al propio presidente de la republica electo, afirmando que el país tiene finanzas sanas y no en bancarrota, asoma la posibilidad de un gobierno de contrariedades.

No solo su secretario de Hacienda lo desmintió sino que la Iniciativa Privada ya puso el dedo en la llaga del mandatario electo, refutando sus aseveraciones, lo cual resulta en un absurdo el posicionamiento de AMLO.

No es lo mismo el caso de Célida López, la alcaldesa morenista de Hermosillo, Sonora. Sus gritos desesperantes por la ruina que dejó la administración priista del Maloro Acosta tienen fundamento, la prueba es la millonaria deuda a proveedores que torpemente estarían pagándola hasta con terrenos propiedad del Municipio, es decir, del pueblo. Otro ejemplo es la falta de pago a trabajadores del ayuntamiento y otros rubros que dan cuenta de la pésima administración del Maloro, ahí sí, tiene razón la Célida.

Entre tanto, y del otro lado de la moneda, el alcalde, también morenista de San Luis Rio Colorado Santos González, no tiene queja alguna por las finanzas, al contrario, en su discurso de Toma de Protesta advirtió a su equipo de funcionarios: “…aprovecho y les encargo que no quiero mitotes, no quiero intrigas ni que anden llorando…ni que se lamenten, el único que puede lamentarse es el pueblo por un mal servicio que estemos proporcionando”. Santos tiene la mesa servida para batear por arriba de los .400 avg.

ES PREGUNTA: ¿Qué sanluisino se integra al gabinete de Célida López en Hermosillo? PISTA: es panista, bueno, era.

FE DE ERRATAS

En la edición de ayer miércoles 19 de septiembre, en mi columna Viento Negro, cometí el error de escribir “Ejido San Luis”, agrupación que involucré en el conflicto por el agua en familias de la colonia Topahue. Debiendo ser “Ejido La Grullita”.

Ofrezco a directivos y socios del Ejido San Luis una sincera disculpa por este involuntario error en la redacción.

Comentarios

comentarios