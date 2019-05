Si el día de ayer estuvieron al tanto de las redes sociales, es seguro que se enteraron que Celia Lora, hija del músico, fue tendencia por sus declaraciones sobre AMLO. Horas después y ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, Alex Lora tuvo que salir al tiro y pidió una disculpa a todos aquellos a quienes “no les haya gustado” lo que dijo Celia.

Y tras las declaraciones del músico, el apellido Lora se colocó de nueva cuenta en tendencia, al menos en Twitter. En esta historia, lo que espera José Alejandro Lora Serna es que todo este asunto sea tomado como una broma, porque el comentario de Celia fue “un chascarrillo de mal gusto”, entonces habría que tomarlo por el lado amable…

Las disculpas de Alex Lora

“Mi esposa Chela y yo no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario. De antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado”, declaró Lora, quien el día de ayer recibió el galardón Gran Maestro.

Además, adelantó que en una de esas, Chela y él componen una canción para AMLO, por aquello de que en todos los sexenios abordan los temas presidenciales en su música. Sin embargo, la polémica ya está sobre la mesa —de acuerdo con la periodista Dolia Estévez, si esto hubiera pasado en Estados Unidos, las autoridades hubieran iniciado una investigación en contra de Celia y, además, la ingresarían a la lista de amenazas potenciales contra el presidente.

Por: Sopitas.com