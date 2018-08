Alejandra Payán tiene madera de campeona

Alejandra Payán, de 13 años, estudiante de octavo grado de Southwest Junior High, es una campeona.

Y no solamente por haber obtenido el oro en el Campeonato Nacional de Karate, sino por vencer día a día las dificultades que su condición física le presenta.

Alejandra fue la única competidora de Arizona en participar en la modalidad de Para-Karate de niñas menores de 17 años en el Campeonato Nacional celebrado del 10 al 15 de julio en Reno, Nevada.

La pequeña gran campeona nació con un tumor cerebral, por lo que fue sometida a dos operaciones a temprana edad, la primera a los ocho meses y la segunda a los cinco años. Como consecuencia tiene una discapacidad intelectual leve y sufre de convulsiones desde los 2 años.

Dejó de caminar luego de su segunda operación en la que le colocaron una válvula en el cerebro y gracias a las terapias y la tenacidad de sus padres, se superó a sí misma, ahora ha empezado a leer y logró para San Luis la primera medalla en Para-Karate.

“Recibió terapia con delfines y tomó equinoterapia en San Luis Río Colorado. Al principio no podía mantenerse arriba del caballo, la tenían que sostener porque se iba de lado. Su cirugía fue en el hemisferio derecho del cerebro y le afectó el lado izquierdo de su cuerpo, que estaba débil. Me la he pasado con ella en terapia física, pero desde que descubrimos el karate nos dimos cuenta que es tanto el ejercicio que hace en sus clases que es suficiente”, indicó Alejandra Luna, mamá de la joven karateca.

PROEZA

En la modalidad de Para-Karate, los atletas compiten en kata únicamente y en las categorías de ciegos e impedidos visuales, usuario de silla de ruedas y con dificultades de aprendizaje. Alejandra compitió en esta última y de acuerdo a su entrenador en Partida Karate Academy, Enrique Partida, podría calificar en el futuro para ir a las Para-Olimpiadas.

“Una kata es difícil de memorizar y Alejandra desempeñó una kata larga con un brinco, sorprendiendo a los jueces. En Partida Karate Academy queremos apoyar a niños de educación especial. En este momento Alejandra es la única niña con capacidades especiales que compite en Arizona”, expuso Partida.

EJEMPLO

Alejandra practica karate desde hace 3 años junto a su hermana Carolina de 10, quien se sintió feliz de su triunfo, pues a pesar de estar un poco nerviosa durante su participación, conquistó a los jueces con su desempeño.

“Es un triunfo importante y estamos muy orgullosos por lo que ha logrado, le está echando muchas ganas”, manifestó su mamá.

“Otros niños con capacidades especiales compitieron y fue muy emocionante porque se lo que cuesta”.

Comentarios

comentarios