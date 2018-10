Advierte Policía sobre otra estafa telefónica

El Departamento de Policía de Yuma (YPD por sus siglas en inglés) alerta a la comunidad sobre un nuevo fraude telefónico, en el que el estafador se hace pasar por un detective y pide un pago para resolver un problema legal.

A través de un comunicado de prensa, la vocera de YPD, Edith Ruiz, informó que han recibido varias llamadas de la comunidad en referencia a una estafa telefónica.

Las partes informantes explicaron que recibieron una llamada telefónica de un detective del Departamento de Policía de Yuma, informándoles que están en algún tipo de problema legal y les pide un pago para resolver el problema.

Aclaró que el YPD no llama ni llamará a los residentes para solicitar el pago de ningún tipo y en caso de duda, recomienda llamar y verifique la información para no ser víctima de este tipo de estafa.

Expuso que el YPD no hace ninguna llamada telefónica para cobrar el dinero, no solicita información de la tarjeta de crédito por teléfono y no entrega información de orden judicial al público por teléfono.

Recomendó, en caso de recibir una llamada de este tipo, solicitar un nombre de contacto y un número de teléfono para fines de verificación y luego comunicarse al YPD al (928) 783-4421.

Animó a denunciar a la agencia local de seguridad pública si considera que ha sido víctima de este tipo de delito.

