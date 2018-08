Advierte Grijalva persecución a residentes

El pasado martes durante su visita al Senior Center en San Luis, el congresista Raúl Grijalva les pidió a los adultos mayores participar en las elecciones y escoger a los candidatos que mejor les representen, dado que la próxima amenaza de la administración Trump es iniciar un proceso de revisión a los residentes permanentes en el país.

“Es algo que tenemos que prevenir. Son 20 millones de personas que pagan sus impuestos, crían a sus familias y también traen beneficio al país. Esta será la próxima lucha, pero no sobrevivirá en las cortes”, indicó Grijalva.

Señaló que han estado viendo reportes de personas a las que les han retenido su tarjeta de residente permanente al tratar de renovarla y le hacen otra cita porque van a investigar más y casos de personas que al solicitar su naturalización les dicen que necesitan investigar más y usan en su contra delitos civiles mínimos.

“Si encuentran un delito civil mínimo o si recibieron asistencia pública, lo están usando para hacerles la vida más dura a esta gente”, dijo.

“Hemos vistos que ha bajado tremendamente la participación en las ferias de ciudadanía que antes se llenaban. Hay temor por lo que está pasando. Hay 20 millones de residentes legales en este país; es un efecto tremendo y una propaganda cruel de este presidente y de los republicanos que ahorita controlan el congreso”.

Explicó que en noviembre quieren hacer del tema de inmigración el punto central del debate, para sostener la mayoría que tienen en el congreso.

”Ya vimos lo que hicieron con las separaciones de los niños, vimos lo que no han hecho y siguen haciendo con DACA y lo del muro, que no tiene el apoyo ni de los republicanos. Este es el otro paso. Pensé que la separación de los niños de sus madres era el punto más cruel, ahora estamos entrando a otro nivel si hacen verdaderamente el esfuerzo de empezar a tratar de deportar y hacer difícil la vida a los residentes permanentes que no han cometido alguna felonía”.

Considera que esta elección es clave porque si los demócratas logran controlar la Cámara de Representantes podrían parar con leyes los actos de la administración Trump.

No obstante reiteró la importancia de que las personas que reúnen los requisitos soliciten su naturalización. “Es la máxima protección para ellos y sus familias”.

Comentarios

comentarios