Joel Torres, dirigente de la Canaco, señala que hay un clima de zozobra y angustia en los sanluisinos; destaca que los habitantes del Condado de Yuma ya no quieren venir a esta ciudad, por temor a la violencia del narco.

El importante incremento en la actividad criminal que se ha registrado en San Luis Río Colorado durante los pasados meses ha provocado ya un impacto en la actividad económica.

Así lo consideró Joel Torres Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad, quien agregó que los clientes no llegan a los comercios como lo hacían antes; eso ha impactado las ventas en los negocios sanluisinos.

«Hay un clima de zozobra, de angustia de la sociedad, que, de igual forma lo viven nuestros paisanos que están en Estados Unidos, gente que visita a San Luis Río Colorado, y, el clima de inseguridad genera una zozobra para no venir, lo que impacta directamente en la economía de los sanluisinos», dijo. «Estamos conscientes de que primero es el tema de los sucesos que hemos tenido aquí, de inseguridad, de muertos, matazones (…) todo eso agobia a la sociedad», añadió.

Torres Gutiérrez alertó al gobierno que, cuando el narco le pega a las ventas de los comercios se genera un círculo vicioso, del que luego es muy complicado salir.

«Si el narco impacta en las ventas de los comercios, los empresarios pagarán menos impuestos, entonces el gobierno tendrá menos recursos para destinarlos al ataque del narco», eso provocaría que cayéramos en una espiral muy peligrosa.

“Sin seguridad no hay recursos, si no hay seguridad y transparencia no hay mayores inversiones, si no hay inversiones no se generan más empleos, la gente baja su nivel de vida, y eso perjudica al país”.

El dirigente de los comerciantes destacó que las áreas de restaurantes y salones de belleza tienen muchos clientes que vienen de Estados Unidos. «Una socia de la Cámara me comentaba que sus clientas le dicen ‘prefiero pagar diez dólares más en Estados Unidos en lugar de venir a San Luis», claro que eso nos preocupa», expresó.

Joel Torres aseguró que el presidente municipal, Santos González, está ocupado en ese tema y cuenta con todo el apoyo de los comerciantes sanluisinos. «Se requieren más recursos, más presupuesto; es algo que lo tiene muy presente y está haciendo el mayor de los esfuerzos», aseguró.

Consideró la necesidad de que, al igual que lo hace el presidente municipal, lo haga el director de la Policía Municipal. «La Dirección de Seguridad Pública debe tener más atención, buscar mejores estrategias y buscar cuál es la estrategia adecuada para que funcione en San Luis», consideró.

Aseguró que, en este tema, los sanluisinos debemos estar unidos. » Pero, claro, estar unidos no es quedarse callados; así como apoyamos también exigimos, también reclamamos seguridad. Añoramos el San Luis que, por muchos años, ha sido una ciudad tranquila, donde hemos vivido tranquilamente por muchos años», expresó.