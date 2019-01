Desde hace varios días se ha venido oyendo un gran número de quejas e información que circula en otros medios, respecto a la problemática de desabasto de medicamentos en el Isssteson, pues según muchos trabajadores del estado no han recibido tratamientos asegurados, medicamentos e incluso buenas atenciones.

“A mí me diagnosticaron una hernia el 6 de diciembre, y me han dado atención médica y todo pero, ¿de qué me sirve que me atienda un médico si no me a dar medicamento? Es una burla, me transcriben los medicamentos y esos medicamentos nunca se encuentran disponibles (…) me tuvieron que haber dado aparte otro medicamento el 18 de octubre y nunca me lo dieron, otro el 31 de diciembre vine por él y tampoco ha llegado, otro que es importantísimo para mí que soy ya mayor de edad, no me lo entregan desde el 10 de noviembre (…) desafortunadamente estos medicamentos los necesito urgentemente porque el cirujano me los pidió pero se ve para cuando”, señaló la jubilada, Carmen Portillo.

“El desabastecimiento de los medicamentos me ha afectado bastante, porque en una cirugía de mi hijo tuve que pagar para que le pudieron hacer la operación debido a que no les pagan a los especialistas (el Isssteson), en este caso el anestesiólogo (…) pienso que así como estoy yo hay varios que están pasando por la misma situación, pero no ha habido respaldo por parte de los compañeros maestros, si no tenemos organización difícilmente podremos resolver la situación”, expresó un profesor que pidió mantenerse en el anonimato.

“Hay veces que salimos de con el médico y nos dice ‘ven en dos semanas por el medicamento’, y a veces si nos lo entregan pero les digo que ando enfermo ahorita, ¿cómo está eso que hasta en dos semanas? ya tiene unos dos años así que puro andar batallando, ahorita vengo por el medicamento y quiero creer que lo tienen porque desde el 21 de diciembre lo estoy esperando”, señaló Daniel Díaz, un trabajador de ayuntamiento.

Por parte de los directivos del módulo de Isssteson en San Luis no ha habido ninguna respuesta o interés de aclarar a los trabajadores qué es lo que ocurre en la dependencia, a pesar de que se les estuvo buscando por semanas.