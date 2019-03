Por Periódico Reforma

Cd. de México (08 marzo 2019).- Un día después del debate que en torno del aborto dividió a senadoras de Morena, el coordinador del grupo, Ricardo Monreal, anunció que el análisis de ese tema se aplazará en la bancada.

“Es un tema que no es prioritario para nosotros. No lo vamos a deliberar, es siempre un tema que divide al interior y que vamos en este momento a aplazarlo. Hay cosas más importantes en las que tenemos que concentrarnos en la discusión y aprobación”, explicó en entrevista.

El parlamentario zacatecano se excusó de dar a conocer su posición sobre el aborto.

“No la quiero expresar porque es un tema delicado. Yo quiero primero deliberarlo al interior del grupo”, atajó.

Ayer jueves, las senadoras morenistas Lilly Téllez y Malú Micher protagonizaron en el Pleno una acalorada discusión por el aborto; la primera, inclusive, anunció que promovería una iniciativa para que proteger al individuo desde la concepción misma.

Monreal Ávila aclaró que la bancada de Morena “tiene una conformación diversa y, el del aborto, es un tema que no hemos comentado, que se ha respetado, y que cada uno tiene su opinión. Es un tema que no se ha tomado tocado, deliberado y no hay acuerdo sobre ese tema”.