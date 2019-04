Por Periódico El Universal

1. Game of Thrones (Juego de Tronos)

Estreno de la última temporada: 14 de abril

Había que mencionar LA serie. Con el final de su octava temporada, Juego de Tronos promete darle un cierre a esta épica

historia. Aunque los detalles de su conclusión son TOP SECRET sabemos que se avecinan batallas increíbles y por su

puesto, muertes inesperadas.

2. The Big Bang Theory

Fecha del capítulo final: 16 de mayo

La serie creada por Chuck Lorre se mantuvo al aire ¡por doce años! Luego de mostrarnos el lado más divertido de los nerds,

nuestro grupo de científicos se irá de la pantalla con la frente en alto, pues nunca olvidaremos a personajes como Sheldon.

¡Bazinga!

3. Mr. Robot

Estreno de la última temporada: finales de año

Luego de sólo cuatro temporadas terminó la historia del hacker que buscaba hacer justicia con sus habilidades cibernéticas.

Gracias a esta serie tuvimos las primeras demostraciones de talento del gran Rami Malek, quien sin duda debe a esta serie

gran parte de su fama.

3. Orange Is the New Black

Estreno de la última temporada: finales de año

Luego de 91 episodios, las reclusas de Litchfield han llegado al final de su historia. Sin duda, esta serie nos regaló un

vistazo a la complejidad del mundo femenino y gracias a ella, lloramos y reímos junto a las prisioneras. Nos van a hacer

mucha falta…

5. Vikingos

Estreno de la última temporada: finales de año (probablemente)

Este drama histórico llenó nuestra pantalla de escenas hot y sangrientas batallas por cinco temporadas. Con el estreno del

sexto ciclo de episodios, podremos ver si el futuro para estos vikingos es aquel que Ragnar Lothbrok soñó.