Games Of Thrones, una de las más grandes series de la actualidad que superó durante siete temporadas (algunos ponen en duda la octava entrega) todas las expectativas. Game of Thrones se convirtió en un fenómeno de la televisión que se une, quizá en el primer lugar, al impacto cultural de grandes producciones como Breaking Bad, Los Soprano, Lost, Mad Men, entre otros.

Sin embargo, su final es inminente y por eso, te dejamos 10 series y producciones que puedes ver para superar el final de GOT.

10. Chernobyl

Chernobyl sigue los acontecimientos sucedidos en el accidente nuclear de la región ucraniana de 1986. Valery Legasov, un personaje real en la historia cuya labor principal fue (y es en la serie) definir el accidente y responder a la pregunta más grande: ¿Cómo y por qué ocurrió la explosión? Pero aún más importante, ¿cuáles son las consecuencias?

9. The Society

The Society sigue a un grupo de jóvenes que después de una excursión fallida, regresan a sus casas para seguir con sus vidas. Sin embargo, ya nada vuelve a ser igual porque entraron a un mundo paralelo donde sus padres y cualquier sentido de civilización no existe.

Para sobrevivir, deben organizarse y plantear un nuevo modelo de gobierno que sea de su satisfacción; sin embrago, comienza también la lucha de poder para saber quién es el que debe tomar las decisiones para el “bien” de todos.

8. The Handmaid’s Tale

La serie, basada en el libro homónimo de Margaret Atwood, nos muestra un nuevo orden mundial donde dividido en clases sociales, pero sobre todo en sus capacidades reproductivas. Y así conocemos a Offred (cuyo nombre es June), una mujer que pertenece al grupo de las “criadas”, las cuales sirven a los poderosos para que estos puedan tener hijos, esto como consecuencia de la crisis de infertilidad.

7. The Crown

The Crown nos ha presentado la vida personal de Isabel II, reina de Inglaterra, pero no sólo su mandato, sino aspectos de su vida personal y social que ha capturado a un número preciso de espectadores.

06. Stranger Things

Un fenómeno de la plataforma de streaming gracias a su elenco y la historia sobre un grupo de niños que deben rescatar a su amigo de un universo paralelo que intenta llegar al nuestro. Y así, llegó a nosotros Eleven, una niña con poderes telepáticos los ayuda a traer a Will de vuelta, pero no sin antes experimentar ciertos peligros tanto en el Upside Down como en la realidad inmediata que viven.

05. Dark

La primera producción alemana de Netflix tiene drama, suspenso y ciencia ficción. Fue comparada en su momento con Stranger Things; sin embargo, para ser justos, hemos de decir que va más allá on una historia de viajes en el tiempo que ponen al centro a Jonas, un joven que perdió a su papá tras un suicidio y que debe vivir con el peso de no saber sus razones.

Y así, con la muerte de su padre, comienza una confusa línea del tiempo en el que Jonas descubre que tienen la capacidad de viajar en el tiempo sin posibilidad de alterar nada, sino sólo para guiarse al mismo destino.

04. La a casa de papel

Aquí conocimos al Profesor, un hombre sumamente inteligente que planea el robo más grande de la historia de España. De este modo, se encarga de reclutar a un grupo de ladrones para tomar la Fábrica Nacional de Moneda y producir millones de billetes. Durante las dos primeras partes, vimos el desarrollo del plan, la llegada de personajes y cómo cometieron el asalto, no sin perder de vista las intrigas personales y los romances que se crearon.

03. Sharp Objects

Después de pasar un breve tiempo en un hospital psiquiátrico, la reportera Camille Preaker debe regresar a su pequeña ciudad natal para cubrir los asesinatos violentos de dos chicas preadolescentes. Atrapada por sus propios demonios, debe desentrañar el rompecabezas psicológico de su propio pasado si quiere obtener la historia y encontrar al culpable de los crímenes.

02. Big Little Lies

En el transcurso de una fiesta de recaudación de fondos en una escuela pública de la rica ciudad de Monterrey, a mitad de camino entre Los Ángeles y San Francisco, se produce una muerte violenta de la que desconocemos todo,victima, sospechosos y causas.

La serie reconstruye todos los hechos que derivan en ese suceso, a partir de la llegada de una madre soltera con su hijo pequeño a la ciudad, con las amistades y enemistades que va haciendo y que nos permiten conocer en profundidad esa pequeña comunidad de Monterrey, con todas las miserias que esconden, que van a desembocar en el suceso inicial.

01. Black Mirror

Esta es una de las series más destacadas de la lista y, por ende, de la actualidad. Black Mirror nos presenta un mismo universo distópico, en distintas épocas, donde la tecnología comanda el desarrollo de la sociedad. Desde sus primeras dos temporadas de tres episodios cada una con un especial, Black Mirror generó una conversación necesaria de a dónde nos está llevando la inmersión total de los dispositivos electrónicos, juegos virtuales y demás.

