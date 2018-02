YPD recibe recursos para seguridad vial

El Departamento de Policía de Yuma (YPD, por sus siglas en inglés) recibió varias subvenciones de la Oficina del Gobernador de Arizona para Seguridad en las Carreteras (GOHS) con lo que se cubrirán gastos asociados a los programas selectivos de ejecución de tránsito y detalles de conducir bajo la influencia de drogas o alcohol (DUI). Una de las becas por un total de 47 mil dólares se usará para comprar un nuevo vehículo patrulla que se dedicará a los operativos de tránsito y DUI, se informó. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post ECOS DEPORTIVOS

