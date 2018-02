Ya nos vieron la cara

Con el debido respeto, pero… ¿los partidos políticos creen que los ciudadanos tenemos una ‘P’ en la frente, o qué? Le digo esto, porque una y otra vez violan la ley electoral que sus mismos diputados elaboran para responder, dicen, “a las exigencias de la sociedad”. Pero sobre todo, despilfarran a manos llenas el dinero que usted, yo, todos nosotros, batallamos tanto para ganar. Le digo esto, porque el pasado domingo, después de 60 días, terminaron las precampañas. Lo más importante de éstas es que… ¡no existieron! Por definición, las precampañas corresponden a la disputa interna en cada uno de los partidos. En los que se supone que varios militantes disputan un puesto de elección popular y tratan de convencer a los militantes de su partido para que voten por él. Los partidos políticos mexicanos se dan gusto practicando el autoritarismo. En el PAN, PRI y Morena hay un solo aspirante a la candidatura a la presidencial… y esos tres partidos han simulado una precampaña. A manera de ejemplo del despilfarro podemos ver que Ricardo Anaya realizó más de 70 eventos en varios estados, Meade asistió a casi 80 eventos, López Obrador participó en más de 200. El acarreo, gasolinas, la torta, la soda, la paga por asistencia y más son la constante en estos eventos. Son millones de pesos los que se gastan en las mal llamadas precampañas cuando no hay ninguna disputa interna. El pasado domingo, millones de panistas vivieron una vergüenza… tuvieron su jornada electoral interna. En la boleta aparecía Ricardo Anaya como el único aspirante. Este domingo, los priistas harán lo mismo. Los consejeros nacionales levantarán la mano en la sede nacional del tricolor para definir a su candidato a la presidencia de México y, obvio, Meade es el único aspirante. Uy… qué interesante. De Morena, ya mejor ni le platico, para no hacer corajes… es un partido que el eterno aspirante se inventó para ser en automático su candidato. Se puede usted imaginar un montón de billetes que formen un millón de pesos. Ahora imagínese 2 mil montones de esos. Es lo que los partidos políticos van a gastar en las campañas, que ya están a la vuelta de la esquina. Vaya, que los políticos ya nos agarraron la medida. Han encontrado, no una, muchas formas de despilfarrar ese dinero que usted yo y todos batallamos tanto para ganar. No cabe duda, nuestros políticos nos ven con una enorme “P” en la frente… digo, con todo respeto. Comentarios comentarios Previous Post Confirman mexicano fallecido en tiroteo Next Post Prevé el INE insacular 980 ciudadanos en SL

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.