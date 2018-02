Weinstein se declarará en bancarrota

La compañía Weinstein Company, el estudio cofundado por el defenestrado productor Harvey Weinstein, declarará la bancarrota después del fracaso de las negociaciones para vender sus activos a los inversores que habían mostrado interés, según informó en su edición digital Los Angeles Times. El rotativo, que cita el comunicado anoche del consejo directivo de la productora neoyorquina, indica que no fue posible cerrar un acuerdo con el grupo encabezado por Maria Contreras-Sweet, la que fuera responsable de la Administración de Pequeños Negocios entre 2014 y 2017 con el ex presidente Barack Obama. “Reconocemos que este es un resultado extremadamente perjudicial para nuestros empleados, acreedores y cualquier víctima, pero el consejo no tiene más opción que seguir por la única alternativa viable para sacar el mayor valor de lo que queda de la compañía: un ordenado proceso de bancarrota”, afirma el mencionado comunicado. La oferta apoyada por el multimillonario Ronald Burkle y el fondo Dallas de la firma de valores Lantern Asset Management hubiera proporcionado el control del estudio neoyorquino al consorcio encabezado por Contreras-Sweet mediante un acuerdo de unos 500 millones de dólares, añade el diario. Pero el pacto no ha sido posible después de que el pasado 11 de febrero, el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, interpusiese una demanda de derechos civiles contra el productor, su hermano Robert y la empresa que dirigía, The Weinstein Company, tras una investigación por conducta sexual inapropiada. Comentarios comentarios Previous Post Horario de invierno terminará mañana Next Post Rechaza Suprema Corte intervenir en caso DACA

