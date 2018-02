Vence Cardenales 2-1 al Oro

Con goles con sabor a gloria, los Cardenales se alzaron con un triunfo de 2-1 cuando enfrentaron al Deportivo Oro en uno de los juegos de pelota de la pasada jornada del torneo organizado por la Primera Fuerza C del futbol local. Cardenales y el Oro protagonizaron un partido lleno de pasión y gloria ante una buena cantidad de aficionados que disfrutaban cada una de las acciones desarrolladas en el estadio Tingolo Velásquez. Nazario Rodríguez, Eduardo Moreno, Marco Rivera, Luis Gómez, Salvador Yánez, Jorge Rubio, César Coria, Sergio Cruz y Francisco Landeros eran rápidos y hábiles a la hora de fabricar las jugadas de peligro que buscaban poner en serios problemas a su rival en turno. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Centro Juvenil renueva su rostro y programas Next Post Traición (Arrieros somos…)

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.