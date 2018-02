Ven con optimismo negociación de TLC

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) manifestó ayer su optimismo por la forma en se han desarrollado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC). De visita en San Luis Río Colorado, el vicepresidente nacional Mario Lozoya Díaz Vélez señaló que el diálogo entre México, Estados Unidos y Canadá ha avanzado mucho, e incluso, se han incluido temas que originalmente no estaban en el acuerdo original. “… Las rondas del TLC no se han terminado, hay muchos capítulos que ya se cerraron, uno de los más sorprendentes que llegó a buen puerto es el de anticorrupción, que es un tema que nos hacia mucha falta en México que se planteara”, expuso tras agregar que los rubros relacionados con el sector automotriz, el tema del comercio electrónico, entre otros, también han llegado a su fin. Comentarios comentarios Previous Post Cae por amenazas un hombre vicioso Next Post Organizan torneo de beisbol juvenil

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.